Denuncian la presencia de profesionales entrenados en el asalto en Brasilia

Acusará a los diputados que negaron los estragos del ataque

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, anunció este lunes que los congresistas que negaron los estragos dejados a su paso por la turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro durante los ataques del 8 de enero serán responsabilizados, porque "no se puede mentir" sobre lo que ocurrió.



"Van a responder todos los que tengan responsabilidad, incluyendo los diputados que estuvieron difamando y mintiendo con videos, diciendo que fueron mentira las agresiones que sufrió la Cámara de Diputados", dijo Lira.



El titular de la Cámara respondió así al diputado del Partido Liberal Abílio Brunini, quien tras el asalto golpista grabó un video en el salón verde de la Cámara de Diputados afirmando que "prácticamente no hubo estragos".



"Un diputado electo no puede estar divulgando hechos que no concuerdan con la realidad", remarcó Lira en un encuentro que mantuvo hoy con periodistas, informa el diario 'O Globo'.



Tras aquellos episodios violentos, el Congreso de Brasil aprobó de forma unánime, sin el apoyo de una parte del bolsonarismo, el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asumir las competencias de seguridad de Brasilia debido a la omisión y connivencia de las autoridades locales, según dijo el Supremo.