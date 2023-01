"Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Better Call Saul", premiadas por la crítica

"Todo en todas partes al mismo tiempo" recibió el premio a la mejor película, mejor dirección y mejor comedia

"Better Call Saul" ganó en los rubros mejor serie dramática, mejor actor en una serie dramática y mejor actor en una serie dramática.

Mejor película:

Mejor actriz:

Mejor actor:

Mejor director:

Mejor Serie Limitada:

Mejor serie dramática:

Mejor actor/actriz joven:

Mejor comedia:

Mejor elenco:

Mejor programa de entrevistas:

Mejor especial de comedia:

Mejor serie en lengua extranjera:

Mejor Serie Animada:

Mejor película hecha para televisión:

Mejor actriz en una serie dramática:

Mejor actor en una serie dramática:

Mejor peinado y maquillaje:

Mejores efectos visuales:

Mejor edición:

Mejor diseño de producción:

Mejor fotografía:

Mejor serie de comedia:

Mejor actriz en una serie de comedia:

Mejor actor en una serie de comedia:

Premio #SeeHer a la trayectoria:

Mejor largometraje animado:

Mejor actor en miniserie o película para televisión:

Mejor actriz en miniserie o película para televisión:

Mejor diseño de vestuario:

Mejor canción:

Mejor puntuación:

Mejor guión original:

Mejor guión adaptado:

Mejor actriz de reparto:

Mejor actor de reparto:

Mejor actor de reparto en una serie de comedia:

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia:

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Mejor actor de reparto en una serie dramática:

Mejor actriz de reparto en una serie dramática:

Mejor película en lengua extranjera:

El filme "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue el gran ganador de la 28º edición de los Critics' Choice Awards 2023, los premios que entrega la crítica especializada de Hollywood, que se realizó el domingo a la noche en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, al alzarse con varias de las principales estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor comedia.Entre las series, destacó "Better Call Saul" , en tanto que "Argentina, 1985" , de Santiago Mitre no logró esta vez imponerse entre las producciones extranjeras tal como lo había hecho la semana pasada en los Globos de Oro, rubro en donde venció el filme indio "RRR".Por su parte, Jeff Bridges recibió un reconocimiento por su trayectoria, mientras que Janelle Monáe también fue galardonada de manera especial con el premio #SeeHer.La siguiente es la lista completa de ganadores de la ceremonia conducida por Chelsea Handler, que en nuestro país pudo verse por las señales TNT y HBO Max :"Todo en todas partes al mismo tiempo".Cate Blanchett por “Tár”.Brendan Fraser por “La ballena”.Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo en todas partes al mismo tiempo"."The Dropout".."Better Caul Saul".Gabriel LaBelle por "Los Fabelman”."Glass Onion: Un misterio de Knives Out"."Glass Onion: Un misterio de Knives Out".“Last Week Tonight with John Oliver”."Norm Macdonald: Nothing Special"“Pachinko”."Harley Quinn”."Weird: The Al Yankovic Story".Zendaya por “Euphoria”.Bob Odenkirk por “Better Call Saul”.“Elvis”.“Avatar: El Camino del Agua”.Paul Rogers por "Todo en todas partes al mismo tiempo".Florencia Martín, Anthony Carlino por “Babylon”.Claudio Miranda por “Top Gun: Maverick” "Abbott Elementary".Jean Smart por “Hacks”.Allen White por "El oso".Janelle Monáe y Jeff Bridges.Daniel Radcliffe por "Weird: The Al Yankovic Story".Amanda Seyfried por "The Dropout"Ruth E. Carter por “Pantera Negra: Wakanda por siempre” “Naatu Naatu” por “RRR”.Hildur Guðnadóttir por “Tár”.Daniel Kwan, Daniel Scheinert por “Todo en todas partes al mismo tiempo”.Sarah Polley por “Ellas hablan”.Angela Bassett por “Pantera Negra: Wakanda por siempre”.Ke Huy Quan por “Todo en todas partes al mismo tiempo”.Henry Winkler por “Barry”.Sheryl Lee Ralph por “Abbott Elementary”.Paul Walter Hauser por “Black Bird: Confesiones de un asesino”.Niecy Nash-Betts por “Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”.Giancarlo Esposito por “Better Caul Saul”.Jennifer Coolidge por “The White Lotus".“RRR”.