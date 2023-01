Neira: "En la ciudad de Buenos Aires no tenemos ministro de Seguridad".

La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira consideró este lunes que en la ciudad de Buenos Aires "no hay ministro de Seguridad", al aludir a la licencia que pidió el titular del área, Marcelo D'Alessandro, tras la difusión de supuestos chats en los que discutía fallos con funcionarios judiciales., por lo que, dijo, "no sabemos los motivos ni los fundamentos".Tras afirmar que "no es clara" la solicitud del funcionario porteño tras la difusión de los chats,(ISSP), y dijo que desde el FdT pidieron la citación del titular de ese instituto para "saber cómo se definen los criterios con los que eligen a los docentes".Agregó en este sentido que "desde la oposición estamos constantemente intentando tener información sobre la currícula y de la formación del ISSP".Sostuvo al respecto queLa legisladora afirmó también que"Sin embargo, aunque muestran estas situaciones, en ningún medio se preguntan dónde está el ministro", expresó Neira.Y concluyó: