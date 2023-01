Renunció la ministra de Defensa de Alemania tras polémicas en torno a la guerra en Ucrania

Christine Lambrecht renunció a su cargo. / Foto: AFP

"La focalización de los medios en mi persona durante meses no permite establecer relaciones y discusiones objetivas sobre los soldados, la Bundeswehr (el ejército alemán) y las orientaciones de la política de seguridad en interés de los ciudadanos alemanes"

La ministra alemana de Defensa,, en un momento en el que Berlín está bajo presión para aumentar su apoyo militar a Kiev.Lambrecht estaba en el centro de las críticas especialmente después de difundir un video para felicitar el año en el que se congratulaba por los "encuentros" que la guerra en Ucrania le había permitido hacer."La focalización de los medios en mi persona durante meses no permite establecer relaciones y discusiones objetivas sobre los soldados, la Bundeswehr (el ejército alemán) y las orientaciones de la política de seguridad en interés de los ciudadanos alemanes", lamentó Lambrecht en una declaración transmitida a la prensa.En este contexto, "he pedido hoy (lunes) al canciller (Olaf Scholz) que me releve de mis funciones de ministra de Defensa", añadió la responsable socialdemócrata, informó la agencia de noticias AFP.Desde el inicio de la guerra en Ucrania, a finales de febrero, la ministra encabezó una serie de meteduras de pata.Hace unos días, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, le mostró su firme apoyo, pero el aumento de las reproches hacia la ministra hicieron tambalear su cargo.Lambrecht suscitó las críticas de Kiev al anunciar poco antes del inicio de la invasión el envío de 5.000 cascos, después de que el régimen del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera armas pesadas.También utilizó un helicóptero del ejército para irse de vacaciones con su hijo.A principios de enero, el video en el que felicitaba el nuevo año fue la gota que colmó el vaso.En el video, la ministra aparecía en el centro de Berlín, despeinada por el viento, hablando sobre la guerra en Ucrania en medio de explosiones de petardos y fuegos artificiales de las celebraciones."Una guerra hace estragos en medio de Europa", decía la ministra en la grabación, mencionando los "muchos, muchos encuentros con personas interesantes y formidables" que le permitió hacer el conflicto. "Por todo ello, les doy las gracias", insistía.Lambrecht encarna también las carencias del ejército, cuyo material es más bien vetusto y tiene problemas para modernizarlo.A mediados de diciembre, Alemania anuló los nuevos pedidos de los tanques Puma, después de una serie de averías.En el último barómetro del instituto Insa, Lambrecht aparecía en última posición entre las personalidades políticas, detrás de los codirigentes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Un 77% de alemanes querían que dimitiera, según otro sondeo.El viernes próximo se celebrará una reunión de los aliados occidentales, en torno a Estados Unidos, en la base estadounidense de Ramstein, en el oeste de Alemania, donde está previsto que se anuncien nuevas ayudas para Ucrania.Lambrecht, de 57 años, fue ministra de Justicia en el anterior gobierno de coalición de Angela Merkel.Por el momento, no trascendió el nombre de su sucesor o sucesora, pero varios nombres circulan en la prensa, como el de Eva Högl, comisaria de Defensa en el Parlamento alemán y a cargo de un informe anual sobre el ejército, o el de Lars Klingbeil, codirigente del partido de Lambrecht, el SPD.