Boca de Ibarra viajó a Abu Dhabi y un defensor peruano asoma como posible refuerzo

Foto Rubén Paratore.

📋 Lista de concentrados para viajar a Abu Dhabi y enfrentar a Racing por la Supercopa Internacional 2022.#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/93iAf6Ygrb — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 14, 2023

Racing confirmó la lista de convocados para la Supercopa Internacional ante Boca

Todo listo para el viaje a Abu Dabi 🛫

¡Vamos Racing! 💙#SupercopaInternacional pic.twitter.com/20sbjPo2i5 — Racing Club (@RacingClub) January 15, 2023

👉🏻 Lista de convocados para el viaje a Emiratos Árabes, donde Racing jugará la Supercopa Argentina Al Ain, este viernes 20, en el @HBZstadium.



¡Vamos Racing!#SupercopaArgentinaAlAin pic.twitter.com/FqLEWVBHEt — Racing Club (@RacingClub) January 15, 2023

El defensor peruano Alexander Callens asoma en el radar de Boca Juniors y podría ser refuerzo del equipo del DT Hugo Ibarra, en caso de limar “algunas diferencias contractuales” y superar la revisión médica de rigor.El zaguero central, de 30 años, acaba de quedar libre del New York City de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.Y de acuerdo a lo revelado a Télam por allegados a la entidad auriazul desde la agencia de representación del futbolista “ofrecieron al jugador” al Consejo de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.Por cierto que, ante la salida del también peruano Carlos Zambrano, al departamento que maneja la actualidad futbolística del ‘Xeneize’ no le pareció “descabellada la idea” de sumar a un jugador de Selección en su país “siempre y cuando los números sean acordes a lo que se puede abonar”, según dijo el portavoz consultado.De este modo, el defensor que surgió en las divisiones formativas de Sport Boys está en condiciones de integrarse al club de la Ribera como refuerzo. Otro competidor que surge es Atlanta United, que también pidió cotización por su ficha, una vez que quedó en libertad de acción en New York City.“A quién no le gustaría ir a Boca Juniors!!” sostuvo Callens, días atrás, cuando fue consultado por periodistas peruanos que lo interceptaron mientras practicaba informalmente, junto al plantel de Alianza Lima.En otro orden, el plantel boquense partió esta noche rumbo a la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para disputar ante Racing Club la denominada Supercopa Internacional, este viernes, a las 13.00 de la Argentina.La lista de 30 futbolistas viajeros incluye a los lesionados Marcos Rojo, Nicolás Figal y Martín Payero, quien el viernes último en el amistoso con Everton de Chile (0-0) en San Juan se retiró con indisimulables molestias en uno de sus tobillos.Los otros jugadores convocados que también forman parte de la delegación son Agustín Rossi, Javier García, Sergio Romero, Leandro Brey, Luis Advíncula, Frank Fabra, Facundo Roncaglia, Nahuel Valentini, Gabriel Aranda, Agustín Sandez, Marcelo Weigandt, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Esteban Rolón, Diego González, Guillermo Fernández, Juan Ramírez, Cristian Medina, Oscar Romero, Aaron Molinas, Norberto Briasco, Nicolás Orsini, Darío Benedetto, Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Sebastián Villa y Luis Vázquez.Racing Club confirmó este domingo la lista de futbolistas convocados para jugar la Supercopa Internacional ante Boca Juniors, el próximo 20 de enero en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.Un total de 25 jugadores fueron citados por Fernando Gago para disputar una nueva final ante Boca, luego de la victoria 2 a 1 en el Trofeo de Campeones 2022, en noviembre pasado.Los convocados son: Gabriel Arias, Matías Tagliamonte y Daniel Juárez (arqueros); Juan Cáceres, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Emiliano Insúa, Santiago Quirós, Óscar Opazo y Jonatan Galván (defensores).Jonatan Gómez, Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Maximiliano Moralez y Maico Quiroz (Volantes); Gabriel Hauche, Matías Rojas,Edwin Cardona, Maximiliano Romero, Nicolás Reniero, Héctor Fértoli, Johan Carbonero y Román Fernández (delanteros).Finalmente, Gago incluyó al paraguayo Rojas en la lista. El volante trabajó de forma diferenciada en los últimos cinco días y buscará su mejor versión física para el choque copero ante Boca.La presencia de Fértoli marca la aceptación del cuerpo técnico por un futbolista que regresó tras su préstamo en Talleres de Córdoba y no pudo hacer la pretemporada completa con el plantel.