Franco Armani destacó la "identidad de juego" del nuevo River

Demichelis valora el regreso de Armani: "Vino con una energía tremenda"

Martín Demichelis en conferencia de prensa. Foto archivo Alfredo Luna

El arquero de River Plate Franco Armani destacó que el equipo dirigido por Martín Demichelis encontró una "identidad de juego" que se reflejó en los amistosos de pretemporada en Estados Unidos.Luego de la segunda victoria de preparación ante Millonarios de Colombia, y"Estamos encontrando una manera de jugar y una identidad de juego que se está viendo reflejada. Faltan aceitar cosas que queremos pero lo importante es ganar porque te da mucha confianza", expresó Armani en declaraciones a ESPN.Armani se reincorporó al plantel luego de la conquista con el seleccionado argentino en el Mundial de Qatar y fue uno los puntos altos del "millonario" en el triunfo 2-0 ante Millonarios.Pink de Inter Miami."Soy un agradecido con la gente porque se sintió el apoyo de todo el pueblo argentino. Fue incondicional. Que disfruten el título y ser campeones del Mundo porque es algo que no se da todos los días", manifestó.que en las últimas cuatro ediciones fue conquistada por brasileños."Sabemos que (los brasileños) tienen un poderío grande pero nosotros tenemos con qué pelear: un grandísimo plantel y grandes jugadores. El objetivo en River es poder conseguir todos los títulos del año y nos estamos preparando para eso", completó.El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, valoró el regreso del arquero campeón del Mundo, Franco Armani, al equipo y su actuación en la victoria (2-0) en el amistoso contra Millonarios, de Colombia, en Miami.Desde que volvió de las vacaciones, con las emociones que vivió en el Mundial, vino con una energía tremenda y hoy quedó demostrado", destacó Demichelis luego de la victoria 2-0 en el estadio Pink del Inter Miami.El DT "millonario" utilizó por primera vez en la pretemporada al arquero campeón del Mundo que respondió de gran manera cuando fue exigido.En este sentido,y que intentarán sostener la "solidez"."El equipo se fue acomodando siempre para bien", señaló el cordobés que varió nombres y sistema con respecto al amistoso ante Monterrey (1-0)."Pudimos cuidar a cuatro jugadores muy importantes como (Jonatan) Maidana, (Milton) Casco, Enzo Pérez y 'Nacho' Fernández, que seguramente estarán desde el arranque el próximo martes", adelantó Demichelis sobre el próximo partido ante Vasco da Gama, en Orlando., quien arrastraba una molestia en la rodilla.También elogió a los juveniles Franco Alfonso y Fabián Londoño: "Se están sintiendo muy bien con el grupo", subrayó.La parte negativa de la preparación para el inicio del torneo de la Liga Profesional contra Central Córdoba de Santiago del Estero del sábado 28 de enero es la situación de los lesionados."Algunos para la primera fecha no van a estar. El que no esté bien físicamente y trabajando dentro del grupo con intensidad, estará más retrasado en las posibilidades", advirtió el entrenador.", lamentó.River cerrará la gira por Estados Unidos el próximo martes a las 21.30 con el tercer y último amistoso ante Vasco da Gama, de Brasil, el estadio del equipo Orlando City, de la MLS.