Una app y un programa del Mercado Central combaten el desperdicio de alimentos

En el Mercado Central redujo en un 46% la pérdida de alimentos, gracias a la donación de 2.5 millones de kilos para consumo y la generación de 3.8 millones de kilos de residuos para el compostaje. (Foto: VIctoria Gesualdi)

En Argentina se pierden por año aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos, lo que representa el 12,5% de la producción agroalimentaria.

Ya llega WINIM a los productores ofreciendo un marketplace para que puedan salvar su comida, reducir su huella de carbono y compensar el costo de producción #SalvaLaComida https://t.co/nVH3eMslu1 — WINIM (@WINIMArgentina) August 3, 2022

Una aplicación que lleva el sobrestock de grandes empresas a barrios populares y un programa que dona frutas y verduras dela 450 comedores, son algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en el país para combatir el desperdicio de alimentos, una problemática que afecta a casi el 30% de la comida que se produce y que tiene graves consecuencias sociales y ambientales.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),desde que se cosecha hasta que llega a las tiendas y, además, minoristas y consumidores acaban desperdiciando otro 17%.Esto crea problemas sociales en un mundo que, de acuerdo a la ONU, produce suficientes alimentos para abastecer a su población, peroAdemás, la pérdida y el desperdicio de alimentos contribuye en gran medida a la crisis climática, ya que explican un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero."Esperamos próximamente tener desarrollado un protocolo de prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios para los actores del comercio mayorista de alimentos, con foco en los mercados centrales", dijo a TélamAgregó que la reducción de los "volúmenes de pérdida y desperdicio nos beneficiará social, económica y ambientalmente, generando un círculo virtuoso tendiente a la circularidad".Frente a esta situación, se están implementando en el país diversas iniciativas para combatir esta problemática.Una de ellas esque desde su inicio en 2020 hasta noviembre del 2022 r, gracias a la donación de 2.5 millones de kilos de alimentos para consumo y la generación de 3.8 millones de kilos de residuos para el compostaje."Era muy importante el volumen de desperdicio y como nunca había un sistema para recuperar ese alimento o residuo orgánico, terminaba todo en el Ceamse", explicó a Télam, quien también alertó que "sigue siendo un problema importante en el mundo la cantidad de desperdicios de alimentos".El programa del Mercado Central tiene el impacto ambiental porque, ya que se estima que los desechos alimenticios representan más del 40% del total de la basura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y más del 37% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un estudio del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Asimismo, cuenta con un impacto social porque además de los comedores beneficiados por el programa,que antes iban a los volquetes a buscar frutas y hortalizas para consumir o vender."Ahora son trabajadores con derechos", destacó Troya y llamó a "trabajar la dimensión normativa" porque "en el país no tenemos una ley de reducción de pérdida de alimento".Otra de las iniciativas para combatir el desperdicio de comida esque vende productos en sobrestock de empresas de alimentos por problemas de sobreproducción, packaging defectuoso (pero que mantiene la calidad del producto), cambios en su envoltorio o imagen de marca o fecha de vencimiento cercana."Lo que hicimos fue encontrar en el gran producto de sobrestock de grandes de empresas, localizamos lo que no se va vender, lo conseguimos con un gran descuento, y lo llevamos a la barrios populares, por ejemplo en el Barrio Padre Mugica, Rodrigo Bueno o la Fraga", contó a Télam, ejemplificó y subrayó que "nuestro país es un gran productor de frutas y verduras, y en ese sector es muy importante el desperdicio.Según el fundador de Winim, una posible solución a esta problemática es mejorar la infraestructura y logística del transporte, porque "a veces más barato tirarlo que trasladar los productos".Por último, tanto Guglielmetti como Troya, coincidieron en que"Hay que comprar diariamente en cortos plazos de tiempo, frutas y verduras de estación, no dejar sobremadurar, consumirla en fresco. Tratar de compostar, que sino eso va a la basura", recomendó Troya.Guglielmetti aconsejó que "no hay que ir especulando al supermercado.Está todo pensado para que consumas de más y eso termina en comida tirada. Hay que aprovechar más los productos, reconvertirlos, usarlos en otra comida".