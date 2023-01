"El agronegocio malintencionado", sospechado de financiar protestas golpistas en Brasil

Golpe a la democracia en Brasil. Foto: AFP

"Son destructores del medio ambiente, temen un enfrentamiento serio de la crisis climática que acabe con la impunidad de sus crímenes. Son los que explotan a los trabajadores y temen la vuelta de la inspección del Ministerio de Trabajo" Souto de Noronha

Bolsonaro profundizó la problemática ambiental en Brasil.Foto: AFP

Pueblos originarios pidieron por la renuncia de Bolsonaro durante su presidencia. Foto: AFP

Los campamentos montados por bolsonaristas

Campamentos montados por bolsonaristas. Foto: AFP

Un sector del agro contra el medioambiente y pueblos originarios

La deforestación en el Amazonas creció durante el gobierno de Bolsonaro. Foto: Greenpeace

Luego del ataque golpista a las sedes de los tres poderes de Brasil del 8 de enero,, cuyo financiamiento está siendo investigado, pese a que el grueso del sector necesita estabilidad política y económica para desarrollarse,"Mucha de la gente que estaba en Brasilia hoy quizás sean garimpeiros (extractores de minerales) y madereros ilegales (...) El agronegocio malintencionado, que quiere usar agrotóxicos sin ningún respeto por la salud humana, posiblemente también estaba",Si bien las responsabilidades sobre las protestas son parte de las investigaciones en curso, incluida la de políticos y fuerzas de seguridad, y, -por ejemplo, Confederación Nacional de la Agricultura lo respaldó para buscar la reelección-, analistas coinciden en que es necesario delimitar más los grupos "radicales" dentro del sector.que en Brasilia estuvieron "los herederos de las viejas oligarquías, las élites tradicionales cuyo poder está ligado a la propiedad de la tierra. No son los sectores que hicieron avanzar el desarrollo capitalista en el campo".Comentó que, empresarios que aparecen en el registro de "deuda federal activa", que comprende las deudas tributarias y no tributarias, o de bancos públicos, y por eso "temen que se les cobren sus deudas".Dos meses antes de la elección,Las donaciones fueron a título personal porque las de empresas están prohibidas., "existen varios sectores empresarios que no aceptan la victoria de Lula" y, entre ellos, "hay radicales que cometieron ese acto de terrorismo" en Brasilia.Souto de Noronha insistió en las distinciones para no hablar de un sector en forma monolítica: "No se debe llamar 'agroindustria' a estos sectores rurales que apoyan el golpe, porque el agronegocio integra el gobierno de Lula y disputa sus espacios con los movimientos de trabajadores rurales y campesinos", evaluó el investigador del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).El esfuerzo por desacoplar al sector agrario ya había sido intentado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, quien horas antes del ataque del domingo dijo que la mayoría de los productores se comprometen con el desarrollo sostenible y solo una pequeña parte afecta a la imagen del grupo. Son, para él, quienes critican en las calles la victoria de Lula.comentó a esta agencia algunos hallazgos a partir de la consulta de bases de datos públicos, así como de fuentes propias.-ya que muchos no eran del Distrito Federal- y que luego de las protestas fueron incautados por la policía,"El propietario de una de las empresas nos dijo que no tenía nada que ver con las protestas y que un empresario le había pagado. Descubrimos que este empresario publica en redes sociales cosas a favor de Bolsonaro y peticiones antidemocráticas", dijo.Esa era una forma de financiación, mientras quedijo y agregó que su dueño se presenta como militar y "tenía contratos con el gobierno federal cuando Bolsonaro era presidente".El otro punto, ligado al mismo hecho, esdesde la derrota en el balotaje en octubre., desde donde partió la turba que invadió la Plaza de los Tres Poderes.En noviembre,, que calificó de "manifestaciones ilícitas" y consideró que las potencian dada la "condición financiera de los empresarios identificados como involucrados".Luego del caos en Brasilia,Por eso"Hay distintos perfiles. En algunos casos son personas con mucho dinero, como en Belo Horizonte, donde un hombre llegó en un Porsche a este campamento. Gente que no necesita financiación. Hay otros que necesitan dinero", dijo el periodista.Y agregó que hay además fuentes no tradicionales para obtener dinero que tiene que ver con plataformas de contenido digital.Otra delimitación hecha por los analistas se refiere a los sectores del agro que, en contraste con Bolsonaro, que en 2021 tuvo los peores valores en deforestación ilegal de los últimos 15 años y llevó a Ricardo Salles como ministro de Ambiente, un conocido lobbista de sectores ruralistas."Son destructores del medio ambiente, temen un enfrentamiento serio de la crisis climática que acabe con la impunidad de sus crímenes. Son los que explotan a los trabajadores y temen la vuelta de la inspección del Ministerio de Trabajo",Así,Cuando juró como ministro,Daoud dijo queDe todas formas,La estabilidad económica sería "sin dudas" la prioridad para el sector, según Daoud, y ya "la bolsa está subiendo, el dólar cayendo, porque los mercados trabajan con expectativa y el capital ve en el futuro una estabilidad económica". Además, destacó el apoyo que recibió el gobierno.De todos modos, "es evidente que Lula tendrá que estar atento, porque estas movilizaciones pueden continuar", advirtió.