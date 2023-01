Militares israelíes mataron a un palestino en Cisjordania

Ya son 13 los palestinos asesinados por fuerzas de seguridad israelíes en lo que va de 2023. /Foto: AFP.

Un soldado israelí muerto en un accidente

Un palestino murió este domingo atacado con armas de fuego por militares israelíes con los que tuvo una discusión, y, anunciaron fuentes palestinas.Por otra parte, en un episodio ocurrido a la medianoche en las viviendas de la base de entrenamiento de la Brigada Kfir, en el Valle del Jordán,, anunció un comunicado castrense.Respecto del primer suceso, el ministerio de Salud palestino, con sede en Ramallah, dijo quepor balas reales en el cuello, cerca de Silwad", a unos 5 kilómetros de la carretera Naplusa-Jerusalén, en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.Según la agencia de noticias Wafa, el hombre murió en el Complejo Médico Palestino de Ramallah, donde había sido trasladado malherido.El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó hoy por medio de un comunicado la “la ejecución atroz de Ahmad Kahla".refirió la agencia de noticias Sputnik.Testigos citados por Wafa afirman que todo comenzó con una pelea verbal entre el hombre y los militares israelíes, que lo obligaron a bajarse de su vehículo antes de dispararle a quemarropa.Según la versión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas identificaron un vehículo sospechoso cerca del asentamiento de Ofra que supuestamente se negó a detenerse para una inspección de rutina.“Tras la identificación de esta actividad sospechosa, los soldados utilizaron medios de dispersión antidisturbios para detener a uno de los sospechosos en el vehículo”, informó el Ejército israelí en un comunicado.Entonces comenzó un “altercado violento”, durante el cual el sospechoso intentó agarrar el arma de un soldado, según el comunicado israelí.“Los soldados usaron fuego real contra el sospechoso”, señaló el ente castrense.A su vez,“Vinieron los soldados y me rociaron con gas pimienta en la cara y me sacaron del auto (....) No sé qué pasó después de eso”, dijo el joven de 18 años, citado por la plataforma YNet.Kahla es el cuarto palestino asesinado esta semana por fuerzas israelíes.El sábado, tres palestinos murieron tras enfrentamientos con soldados israelíes en Cisjordania.Estos incidentes suceden en medio de un esfuerzo militar israelí por detener a palestinos sospechosos en Cisjordania después de que una serie de ataques acabaran con la vida de 31 personas en Israel en 2022.Según los medios israelíes, en 2022 el Ejército arrestó a más de 2.500 palestinos en redadas, casi siempre nocturnas, dejó a más de 170 palestinos muertos, a los que hay que sumar 13 más desde comienzos de año, algunos de ellos mientras llevaban a cabo ataques o en enfrentamientos con las fuerzas israelíes, mientras otros no presentaban actitud sospechosa alguna.En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perdieron a un soldado a quien le estalló una granada de manera accidental, y otros tres efectivos sufrieron heridas., dice una nota de prensa publicada este domingo.Según el comunicado, dos soldados sufrieron heridas leves y uno está grave.La policía militar está investigando el suceso e informará de los resultados a la Fiscalía Militar.El incidente ocurrió alrededor de la medianoche entre el sábado y el domingo en las viviendas de la base de entrenamiento de la Brigada Kfir en el Valle del Jordán.Según la investigación inicial, un soldado trajo a la base una granada que encontró en una zona de tiro y la guardó en su bolsa, donde luego explotó. No está claro por qué estalló, pero las pruebas preliminares sugieren que sucedió después de que se moviera la bolsa.En 2022 seis soldados murieron en accidentes de trabajo o entrenamiento y otro murió a principios de enero por una supuesta descarga accidental del arma de un camarada, según datos del Ejército divulgados por la radio estatal Kan, consignó Sputnik.