La autarquía de Indec "es clave" para asegurar la independencia y el profesionalismo

Qué dice el proyecto

Distintos especialistas valoraron el proyecto de ley elaborado por el Gobierno nacional para fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que le otorga la condición de ente "autárquico", lo cual, entienden, será clave para elevar el profesionalismo de los equipos de trabajo en una nueva era de los datos., y remarcó que "la actual Ley de Estadísticas data de 1968, por tanto, amerita una actualización".Por su parte,, y su actual carácter subordinado al Ministerio de Economía implica un techo a sus capacidades y un riesgo para su independencia".El Gobierno nacional envió al Congreso para tratamiento en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que, si se aprueba, consagrará al Indec como un ente autárquico con autonomía funcional, y con autoridades elegidas a través del Poder Legislativo, entre otras propuestas.y fortalecer la independencia y coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN).A partir de una consulta de Télam, fuentes oficiales aseguraron que "el proyecto adopta todos los principales lineamientos básicos de los mejores sistemas estadísticos del mundo".En efecto, el artículo 3 del Capítulo 1 de la ley establece que "los productores y las productoras de estadísticas oficiales deberán elaborar, producir y difundir estadísticas oficiales conforme a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".Además, se incorpora una definición específica de Registros Administrativos (RR.AA.) y, las condiciones de confidencialidad, y los protocolos de procesamiento y almacenamiento de los datos.En ese sentido, Muñoz -que fue funcionario del Indec entre 2015 y 2019- señaló que "existe un marco estándar aprobado por las Naciones Unidas y adaptado por la Cepal para la región. A nivel global las recomendaciones de los organismos internacionales y las implementadas por los países van todas en la misma línea".Y destacó que "en el estado actual de la legislación argentina, lo importante es la autarquía, el plan de carrera propio, el acceso a los registros administrativos y la independencia profesional".El especialista consideró que la norma "es necesaria y urgente" en un contexto global en el que las personas que tienen capacidad para procesar grandes volúmenes de datos son muy requeridas por las empresas privadas."Hoy en día los equipos técnicos se están resintiendo porque no pueden retener a sus mejores recursos humanos, que son muy demandados por el sector privado. Los datos son el nuevo petróleo. Está pasando en todo el mundo", aseguró el economista.En ese marco, un Indec autárquico con mayor presupuesto y autonomía para fijar sus categorías salariales y planes de carrera como brindan AFIP o el BCRA podría retener a sus técnicos más calificados, de acuerdo al análisis de Muñoz.. De sancionarse el proyecto, pasaría a tener autarquía y una estructura de funcionamiento propia.Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a la oposición a acompañar la propuesta "de autarquía del Indec, para que no haya en la Argentina ningún gobierno que pueda trabajar en la manipulación estadística".A partir de la nueva legislación, el organismo estaría conducido por un Director Ejecutivo propuesto por el Poder Ejecutivo, el cual deberá ser ratificado por el Senado antes de los 60 días hábiles, para poder entrar en funciones.Ese cargo tendrá rango y jerarquía de secretario o secretaria de Estado, y cumplirá un mandato por un plazo de cinco años, renovable sólo una vez.El Director Ejecutivo elegirá -previo concurso público de antecedentes y oposición- un Director Técnico, que contará con rango y jerarquía de Subsecretario o Subsecretaria y una duración en el cargo de cinco años, que podrá ser renovado.En diálogo con Télam, Beker -ex director de Estadísticas Económicas del organismo durante el gobierno de Raúl Alfonsín- destacó que el proyecto "parece recoger aspectos de aquel que entre los años 2008 y 2009 elaboramos un grupo de ex funcionarios del Indec y que fuera aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2010".En efecto, ambas iniciativas coinciden en la propuesta de crear una Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional, con parlamentarios encargados de promover mejoras metodológicas, nuevas operaciones y productos estadísticos que atiendan las demandas de información de la población.