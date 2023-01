Benavides: adicto a los motores y obsesionado con la historia

Se consagró bicampeón del Dakar.

"No hubo piloto que haya ganado el Dakar e inmediatamente cambie de equipo, soy el primero en la historia de la competencia. Y esas son las cosas que me motivan: ganarlo otra vez con una marca diferente"

Sus comienzos fierreros

Una vida entre motores y fierros.

En su personalidad se identifican dos condiciones esenciales que explican su nueva consagración en el Rally Dakar: el argentino, y además tiene una obsesión por hacer historia, objetivo que este domingo volvió a cumplir en Arabia Saudita.sobre dos ruedas. Después de cumplir ese sueño en la carrera más extrema del mundo, se desvinculó de Honda y renovó el desafío con KTM, una marca con la que ya estaba unido en el circuito enduro y también con una concesionaria en su ciudad natal."No hubo piloto que haya ganado el Dakar e inmediatamente cambie de equipo, soy el primero en la historia de la competencia. Y esas son las cosas que me motivan: ganarlo otra vez con una marca diferente",Benavides no pudo cumplirlo ese año pero sí esta vez, en su segunda experiencia con KTM, después de un prólogo y 14 etapas en las que hizo gala de su regularidad y pericia de manejo para llevarse la victoria en las dos últimas jornadas.Keviny luego su adicción por los motores, lo que arrastró también a su hermano menor, Luciano, piloto del Dakar con el equipo Husqvarna Factory Racing.A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los jóvenes en Argentina, el fútbol nunca fue un deporte atractivo para los Benavides.Dentro del mundo motor,Su primera participación la tuvo en 2016, después de completar su licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Salta.Benavidesestaba reservada sólo para europeos, australianos y estadounidenses.Después de aquella gesta, en la que se sobrepuso a una fisura por una caída, su papá le pidió que dejara de correr por el riesgo al que se exponen los pilotos, pero Kevin fue por más al firmar con KTM. El abandono en la edición del año pasado no lo frustró , tampoco las lesiones sufridas en la temporada de motociclismo internacional y este año llegó a Arabia Saudita con la ilusión de volver a situarse en lo más alto., el salteño arremetió en las dos últimas etapas y volvió a convertirse en el rey del desierto. Ya está en la historia grande del deporte motor nacional.