Massa convocará a la Mesa de Enlace para plantear seguimiento del sector a 90 días

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que convocará a la Mesa de Enlace "en los próximos días"Reiteró tambiény valorótanto para empresas como para consumidores, en una entrevista con Infobae.para quien el gobierno actual está dejando "bombas" que estallarán en la próxima gestión,"El acuerdo con el Fondo el gobierno anterior lo usó para financiar la fuga de capitales y no para construir hospitales, puentes, para desarrollar la construcción, para desarrollo tecnológico. O sea, financiaron la salida de plata a cuentas en Estados Unidos o en otros países. Y la verdad es que eso es muy malo para nuestra economía", recordó.Asimismo"Nosotros no metimos la cabeza en un pozo, sino que enfrentamos el problema de la deuda con el Fondo y tuvimos la capacidad de encauzarlo y de buscarle una solución para la economía argentina, porque el Estado es uno, no importa quién gobierna en ese momento, es la Argentina y me parece que hay que tener en eso una visión de hombre de Estado y no una visión chiquitita de ver cómo se le traba a un gobierno el acceso al mercado de capitales sólo porque se quiere ganar una elección", aseveró.indicó que en los próximos días convocará a la Mesa de Enlace para plantear un seguimiento de 90 días “sector por sector y economía por economía, mirando los mapas satelitales de lluvias, mirando los mapas satelitales del INTA de humedad de suelo, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023”.Tambiénremarcó el ministro para señalar que en el caso del trigo las previsiones hablaban de una cosecha de entre 9 y 11 millones de toneladas "y el SISA, el informe final da 14,7 millones; si bien lo no es lo que la Argentina puede producir, no es tan dramático, ni en términos económicos, ni en términos de abastecimiento de mercado interno".Agregó que"Respecto de la soja de segunda está claro que tenemos un problema de humedad de suelo en algunas regiones. Me gustaría seguir día a día el mapa de lluvias", indicó.