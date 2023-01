Diez estrenos internacionales de 1973 que hicieron historia y son clásicos

El tiempo lo fue modificando todo, y lo antiguo, para los tiempos que corren "lo hecho hasta ayer", se multiplicó en cassettes hogareños, y luego empezó a repetirse una y otra vez por cable casi en loop mientras Hollywood le encontraba algunas nuevas vueltas de tuerca al hábito de ver cine, dentro o fuera de casa y en formatos de pantallas pequeñas o grandes.



Ese cambio de lo que venía ocurriendo durante casi un siglo tuvo sus pro y contras porque no siempre la abundancia significa mayor calidad. No es necesario recurrir a la sociología para descubrir esto a simple vista.



Cambio de paradigma

Las grandes estructuras de producción, igual que las amplias salas de exhibición, comenzaron a reducirse mientras la cantidad de filmes crecía en virtud de la ansiedad de muchos por ponerse detrás de una cámara -o delante de ellas- como respuesta a la accesibilidad a ese tipo de productos económicos, muchos de ellos herederos del cine casero.



Así la abundancia tentó a las plataformas a generar más y más ganancias no precisamente por calidad sino precisamente por cantidad, con preocupación por un puñado de títulos y sobreabundancia de historias ya vistas o poco atractivas por su contenido argumental.



¿Cuál fue el resultado, fogoneado tanto por los productores como por un sector de la crítica, y público que comenzó a convertirse en refractario, aprovechando esa coyuntura, de aquellos grandes títulos que eran habituales en las carteleras de los diarios? La mitad de las elegidas de esta arbitraria selección son más industriales y la otra mitad tienen, además el sello de autores muy diversos respetados por todos, lo que no es poco.



El cine de la actualidad medio siglo después no ofrece una masa de productos tan sólida como la de aquellos tiempos prodigiosos, y da pie a que usando como excusa aniversarios redondos memoramos con nostalgia un puñado de esos títulos, que quizás hayamos visto o si no lo hicimos nos "suenan conocidos" porque alguien mayor alguna vez nos dijo algo, o alguien usa sus títulos para sintetizar una idea un hecho actual.