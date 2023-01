Racing se refuerza con la uruguaya Sindy Ramírez

Sindy Ramírez en Racing. Foto: Prensa.

incorporó a la uruguaya, experimentada jugadora de 31 años y más de una década de recorrido en el fútbol argentino. Proveniente de San Lorenzo, es la sexta futbolista en sumarse al conjunto que dirige Agustín Benchimol para la temporada 2023.Antes, la institución de Avellaneda presentó a Maricel González (volante, ex River), a Tamara Hardie (extremo, ex UAI Urquiza), a Dulce Tortolo (arquera, ex Boca), a Belén Taborda (lateral derecha, ex fútbol italiano) y a Agustina Maturano (lateral izquierda, ex Gimnasia La Plata).A modo de bienvenida, el club de Avellaneda publicó en sus redes sociales un divertido video donde se puede ver a la mediocampista de la Selección de Uruguay en una especie de desafío de Tik Tok en el que enseña cómo se dicen determinados objetos en su país natal."¿Sindy cómo decís pava?", pregunta la voz en off y la jugadora responde: "Caldera". Así hasta llegar al Cilindro, en donde se muestra con la camiseta de la Academia y asegura que "pasión" es sinónimo de Racing.El Campeonato de Fútbol Femenino Primera División "A" 2023 contará con 19 fechas, a una sola rueda en formato todos contra todos y tendrá inicio el fin de semana del 5 de febrero.