Nuevo incendio, el segundo en dos días, afecta a la Reserva Ecológica Costanera Sur

La Reserva Ecológica de Costanera Sur es un espacio verde de 350 hectáreas fronterizo de la Ciudad / Foto: Victor Carreira.

Bomberos Voluntarios de San Telmo, de Puerto Madero, de Barracas, de Pompeya, de La Boca, de la Ciudad de Buenos Aires y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) combatieron las llamas

Un incendio en la Reserva Ecológica Costanera Sur, el segundo en dos días, era combatido en la tarde de este sábado por diez dotaciones de bomberos, quienes pudieron contener las llamas para evitar que se propaguen tras más de cuatro horas de trabajo, informó el gobierno porteño.En esta oportunidad fue afectado el Camino de los Plumerillos, a 100 metros de la Laguna Seca, el mismo sitio del incendio originado el jueves pasado que recién pudo ser extinguido este viernes por complicaciones con el viento.Bomberos Voluntarios de San Telmo, de Puerto Madero, de Barracas, de Pompeya, de La Boca, de la Ciudad de Buenos Aires y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) trabajaban combatiendo las llamas.Los bomberos "trabajan con 2 líneas de 38 milímetros y con una línea Befer. Se redujeron las líneas debido a que a medida que se va extinguiendo se tiene que continuar enfriando ya que las calorías en el lugar quemaban los materiales emplazados", explicaron fuentes del gobierno porteño."En estos momentos el incendio está contenido en ambos laterales pero no está dominado todavía. En el lugar trabajan 10 dotaciones de bomberos", detalló a Crónica Tv, Marcelo Medina, jefe de bomberos.Y agregó: "Los incendios forestales son muy complicados. La dirección del viento puede ir cambiando y hay que trabajar de forma tranquila para no poner en riesgo la vida de los bomberos".Aún se desconocen las causas del origen de las llamas, afirmaron los bomberos de Puerto Madero consultados por Télam, aunque elEn este sentido, Medina indicó que "entendamos que estamos en una época seca, de altas temperaturas y pocas lluvias. En menor medida, como la reserva tiene corredores, hay gente que por algún descuido puede prender algún cigarrillo y tirarlo donde no hay que tirarlo, o se meten donde no deben. Habrá que esperar los peritajes para determinar lo ocurrido".La Reserva Ecológica de Costanera Sur es un espacio verde de 350 hectáreas fronterizo de la Ciudad, delimitado al este por el río, al oeste por la avenida Intendente Hernán M. Giralt y la avenida Achával Rodríguez, al sur por la exCiudad Deportiva de Boca Juniors y al norte por el malecón de Puerto Nuevo.En la actualidad,