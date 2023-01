Nueva protesta contra la reforma judicial impulsada por Netanyahu en Israel

El Primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, enfrenta duros cuestionamientos de organizaciones sociales / Foto: AFP.

y en particular contra la reforma judicial promovida por la coalición oficialista, conformada por partidos de derecha, ultraderecha y ultraortodoxos.En Jerusalén, la policía arrestó a manifestantes que llevaban una bandera palestina, según el diario The Jerusalem Post.Los manifestantes pedíandesde la creación del país en 1948, consignó la agencia de noticias AFP."Las elecciones no le dan a nadiedijo en Tel Aviv la exministra de Justicia Tzipi Livni, que cuestionó duramente al gobierno de ultraderecha."Derramar veneno, mentir, calumniar al hermano, marcar como enemigo a cualquiera que piense diferente., señaló Livni, en declaraciones recogidas por el diario Haaretz.sobre todo después de la propuesta de reforma presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, que busca dar al gobierno el control del comité de selección de los jueces y limitar la autoridad de los asesores legales.Las protestas fueron convocadas porque piden además la renuncia del jefe de Gobierno, procesado en varios casos por supuesta corrupción.A estos se sumaron otros colectivos descontentos,, preocupados por la presencia en el gobierno de ministros abiertamente homófobos.