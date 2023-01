Alemania apuesta al GNL para sortear la dependencia del gas ruso

Podrán importar el combustible de destinos alternativos como Qatar, Noruega o Estados Unidos / Foto: AFP.

Construcción de terminales de GNL

Alemania y su industria están atravesando el invierno boreal sin sobresaltos ni temores de racionamiento respecto del gas, tras el, país del cual era dependiente.El invierno, más cálido que de costumbre, permitió reducir los precios mayoristas del gas en toda Europa a niveles que no se registraban desde el inicio de la guerra.“Los precios de la energía están significativamente más bajos para nosotros. Nuestras máquinas están funcionando y todos nuestros empleados están trabajando de nuevo”, celebróen diálogo con la agencia Bloomberg.Para Wolfgang Große Entrup, director de la cámara del sector químico alemana (VCI), “elEn tanto, según, “el sentimiento de apocalipsis desapareció pero no hay razón aún para celebrar”.Pero además del clima que bajó los precios, Alemania busca reducir su fuerte dependencia de Rusia, país del cualPara ello, fue clave la construcción de terminales de Gas Natural Licuado (GNL) para poder importar el combustible de destinos alternativos como Qatar, Noruega o Estados Unidos.Enpara reemplazar lo que recibía desde Rusia a través del gasoducto Nord Stream, suministro que fue cortado totalmente en septiembre pasado.Una de las terminales,, fue inaugurada el mes pasado, y otra comenzó a funcionar este sábado en, la única hasta la fecha cuyo costo de US$ 108 millones fue financiado totalmente con fondos privados."Estamos superando este invierno, todo el mundo lo está notando en casa, el suministro de gas no se ve afectado", declaró el canciller alemán Olaf Scholz, al asistir a su inauguración.Pero la estrategia de sustitución de suministro no termina con estas dos plantas: en breve entrará en funcionamiento, según informó la agencia DPA.Las terminales flotantes ya desplegadas o previstas tienen una capacidad de alimentación de unos 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, cifra que, de todas formas, se ubica lejos de los 60.000 millones de metros cúbicos que entraron desde Rusia a Alemania en 2021 a través de Nord Stream 1.El objetivo de Alemania es cubrir aproximadamente un tercio de su demanda actual de gas a través de los envíos de GNL para el próximo invierno.Las terminales no sólo le permitirán a Alemania cortar su dependencia de Rusia sino que también podrá dejar de recurrir a los puertos de Bélgica, Francia y Países Bajos para recibir GNL, un proceso que le supone mayores costos de transporte.La incógnita sigue siendo de quién se proveerá Alemania: el país ya, pero las entregas no están programadas hasta 2026.Un, algo que Alemania no quiere ya que aspira alcanzar la neutralidad de carbono para 2045.Por lo pronto, con el clima y la nueva infraestructura jugando a su favor, el escenario de escasez para estos meses parece muy improbable: las instalaciones de almacenamiento de gas están llenas en más de un 90%.A esto se le suma la propia reducción de consumo que realizaron tanto los hogares como la industria, la ampliación del periodo de funcionamiento de las últimas tres centrales nucleares que posee el país, y la reactivación temporal de plantas generadoras de petróleo y carbón.Lapermitió que Alemania, al igual que otros países europeos, cayeran en un estancamiento en sus economías en los últimos meses en lugar de una recesión que parecía asegurada.