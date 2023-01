"Cumplir con la utopía de la igualdad": la convocatoria de Alberto Fernández

Las ministras y funcionarias presentaron al Presidente una agenda transversal de políticas públicas. Foto: Presidencia

Las presidentas del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis; del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Rosario Lufrano y de la Agencia Télam, Bernarda Llorente integraron el encuentro

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

El presidente Alberto Fernández mantuvo este sábado en Chapadmalal un encuentro de trabajo con ministras del Gabinete Nacional y funcionarias, a las que convocó a "cumplir con la utopía de la igualdad" para que "todas y todos los argentinos puedan cumplir su sueño"."Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que lo que hicimos fue impresionante", destacó el jefe de Estado en el encuentro que se hizo al mediodía en la residencia presidencial de Chapadmalal, se informó oficialmente.En ese contexto, Fernández manifestó que "por eso las invito a encarar con mucha fuerza y convicción este 2023, sabiendo lo que hicimos y trabajando para seguir haciendo más y mejor".El Presidente, además, las convocó en este año, que se cumplen los 40 años de la democracia, a "cumplir con la utopía de la igualdad para que todas y todos los argentinos puedan cumplir su sueño".Asimismo, instó a las dirigentes a "avanzar con todos los temas de género y diversidad que tengamos pendientes" porque "lo que no hagamos nosotros y nosotras es posible que ya no se haga".Las ministras y funcionarias presentaron al Presidente una agenda de políticas públicas transversal, orientadas a seguir mejorando la vida de las y los argentinos.En ese sentido, las funcionarias realizaron un encuentro de trabajo durante la mañana para analizar ideas y acciones para el año 2023, en el Salón Mirador de la Residencia Presidencial de Chapadmalal.En la reunión, las dirigentes consensuaron los lineamientos para fortalecer una agenda transversal con perspectiva de género de cara al 2023, con ejes en la producción, el empleo y la importancia de la presencia del Estado para concretarlas, se informó.En el primer encuentro participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; Salud, Carla Vizzotti; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.También estuvieron las secretarias de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; de Deportes, Inés Arrondo; de Promoción Turística, Yanina Martínez; de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani y de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.Además participaron la asesora presidencial, Dora Barrancos; las titulares de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaria de Legal y Técnica, Florencia Feldman; de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Fortalecimiento en la Infraestructura de Cuidados, del ministerio de Desarrollo Social, María de los Ángeles Higonet; de la Unidad Gabinete de Asesores de la Cancillería, Luciana Tito; y del Inadi, Greta Pena.En el encuentro estuvieron también las presidentas del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis; del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Rosario Lufrano y de la Agencia Télam, Bernarda Llorente.Además participaron la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), Julia Epstein y la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Gómez Mirada.