Tras volver a prisión por desobediente, Conzi insiste con su libertad

"El día que liberen a Conzi que la gente se cuide, va a haber un asesino suelto"

La hermana de Marcos Schenone, el joven que hace 20 años fue asesinado a balazos por Horacio Conzi en la localidad bonaerense de Béccar, pidió que el asesino cumpla "hasta el último día" de su condena de 24 años y nueve meses de prisión, le pidió a la jueza que tiene a cargo la ejecución de la pena que no le otorgue ningún beneficio y afirmó que el exempresario gastronómico es "una persona peligrosa", por lo que el día que se agote su pena y salga de la cárcel, la sociedad debería estar informada y debería cuidarse porque "va a haber un asesino suelto".



Se trata de María Eugenia Schenone, quien junto a sus hermanos mayores Mariano y Alejandro -Marcos era el cuarto y el menor de los hermanos-, continúan con la lucha iniciada hace dos décadas por sus padres Elsa y Eugenio -ya fallecidos y en su momento miembros fundadores de la asociación Madres de Dolor-, para que se haga justicia en la causa por el asesinato de su hermano, cometido por Conzi el 16 de enero de 2003.



En la siguiente entrevista con Télam, "Maru" no solo habló del homicida de su hermano, sino que también recordó a la víctima como "una persona hermosa".



-Télam: Se cumplen 20 años del crimen de tu hermano, ¿Cómo lo recuerdan a Marcos?



-María Eugenia Schenone: Cómo no recordar a Marcos. Lo extraño todos los días de mi vida. Todos los días que me levanto me acuerdo de mi hermano. Extraño las charlas, los dichos de él, el trato que tenía hacia mí. Todo extraño de mi hermano. Él era una gran persona, simple pero gran persona. Una persona divertida, con quien podías pelearte y estar abrazándote, así era mi hermano. Una persona hermosa.



-T: El asesino de Marcos por ahora sigue preso, pero su defensa presentó una serie de planteos. ¿Creen que la Justicia lo pueda liberar u otorgarle algún beneficio como la domiciliaria de 2019?



-MES: Creo en la Justicia y espero que se quede donde tiene que estar el tiempo que le dio la Justicia y que no le bajen ni un día de la sentencia. Si le dieron 24 años y nueve meses, tiene que cumplirla, estamos hablando de un asesino.



-T: ¿Qué le dirías a la jueza a debe evaluar los nuevos pedidos de libertad o prisión domiciliaria que está haciendo el asesino de tu hermano?



-MES: Lo diría en este caso, como en cualquier caso como el de mi hermano, donde existe un asesino que mató porque quiso, Le diría claramente a la jueza que ni se moleste en evaluar nada. Si en su momento le dijeron que era tanto el tiempo que tenía que estar adentro, tendría que seguir preso hasta el último día y no perder tiempo de su valioso trabajo.



Y en base a lo que fue esta porquería de persona, porque no la puedo llamar de otra manera, por todo lo que hizo, por todo lo que se burló de mis padres, con todo lo que hizo que ya todo el mundo sabe, creo que menos se merece que revean situaciones que son horribles. Claramente no tendrían que perder el tiempo.



-T: ¿Creés que después de tantos años preso, Conzi habrá podido resocializarse?



-MES: Creo que no, creo que una persona que hizo las atrocidades que cometió él, es imposible reinsertarlo a la sociedad. Tuvo la suerte de que lo dejaron ir a la casa en su momento y lo único que hizo fue poner en redes sociales lo bien que estaba y eso es una burla hacia la familia, una burla hacia la persona que mató y una burla a toda la sociedad. Una persona como esta no tiene que estar en la casa.



-T: Tomaste la posta de tus padres, Eugenio y Elsa, en esta lucha permanente para que se haga Justicia y no quede impune el crimen de tu hermano, ¿Qué me podés decir de ellos? ¿Cómo los afectó la pérdida de Marcos?



-MES: No sé si tomé la posta de mis padres, sino que yo, al haber perdido a mis padres por distintas enfermedades que obviamente fueron por el dolor que sintieron desde el día que le sacaron la vida a Marcos, desde el momento en que yo fui mamá pude entender todo el dolor que sentía mamá. Porque yo sentía dolor como hermana, pero cuando la vida te da lo más sagrado que es un hijo, lo ves desde otro panorama.



Tuve la mala suerte de que mis papás se fueron muy rápido, papá extremadamente rápido y mi mamá hace cuatro años. No sé si es que agarré la posta, pero sé que esto lo voy a seguir hasta el final porque Marcos no solo tenía mamá y papá, tiene tres hermanos que estamos siempre al frente de todo y lo vamos a seguir hasta último momento, eso es lo que nos prometimos como familia.



-T: En algún momento, a Conzi se le agotará la pena y volverá a la calle, ¿Están preparados para eso? ¿Tienen miedo?



-MES: Así como pienso todos los días en mi hermano y mis padres, también pienso en esta posibilidad. El 16 de enero se cumplen 20 años desde que mató a mi hermano y sé que esto es como una cuenta regresiva al tiempo que le dio la Justicia. No estoy preparada, ni nadie de mi familia, para que esto suceda, porque creemos claramente que es una persona peligrosa. ¿Sabés por qué tengo miedo? Porque yo hoy tengo que proteger a mi propia familia. Si yo estuviera sola, no le tendría nada de miedo.



La gente tendría que estar alarmada sabiendo que una persona así va a quedar libre. Porque son personas peligrosas, se supo en el momento del juicio y por un montón de cosas que pasaron. Entonces, el día que llegue ese momento, espero que sea dentro de mucho tiempo, habría que informarlo. Que la gente se cuide, porque va a haber un asesino en la calle.