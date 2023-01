Manchester United le ganó el clásico al Manchester City

fotoW@

Manchester United, con la presencia de los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en el segundo tiempo, venció este sábado en el clásico al Manchester United por 2 a 1, en uno de los partidos de la 20ma. fecha de la Premier League inglesa de fútbol.



El trascendental partido se desarrolló en el mítico estadio de Old Trafford y los goles el United fueron convertidos por el portugués Bruno Fernándes (78 minutos) y Marcus Rashford (82), mientras Jack Grealish (60) marcó para el City.



Garnacho ingresó a los 71 minutos por el danés Christian Eriksen y fue quien asistió a Rashford en el segundo gol del United, mientras que el campeón mundial Martínez suplantó en tiempo de descuento al neerlandés Tyrell Malacia.



En el City estuvo en el banco de suplentes el delantero campeón mundial Julián Álvarez quien por decisión del entrenador español Pep Guardiola no tuvo acción.



El partido no fue uno más para Guardiola, ya que representaba el número 500 en su historia en ligas sumando al Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.



El entrenador ibérico, que en ninguna de las tres ligas tiene un balance negativo ante un rival, suma 379 triunfos, 68 empates y 53 reveses, con un 76 por ciento de efectividad, que le permitió ganar 10 de las 13 ligas dirigidas.



En el primer tiempo el City no lució ya que el belga Kevin De Bruyne y el goleador noruego Earling Haaland fueron bien presionados y no tuvieron espacio para desequilibrar, llegando con mayor peligro el United en especial con Rashford quien tuvo dos chances claras.



Ya en el segundo período manejó mejor el balón el City y logró el 1-0 con cabezazo de Grealish, luego de un centro de De Bruyne, pero en una ráfaga de cuatro minutos (del 78 a 82) Fernándes (a instancias del VAR) y luego Rashford, tras asistencia de Garnacho, le dieron el triunfo al local.



Posteriormente, Brighton And Hove, con el argentino Alexis Mac Allister de titular, goleó a Liverpool por 3 a 0 como local, con goles de Solly March (1m. ST y 8m. ST) y Danny Welbeck (36m. ST).



El argentino recibió un cálido homenaje en la previa, con banderas nacionales en las tribunas y una gran ovación, y dejó el campo a falta de 10 minutos para el final.



Además, Southampton contó con el debut del mediocampista Carlos Alcaraz (exRacing) en la victoria sobre Everton por 2 a 1, de visitante.



El volante saltó desde el banco de suplentes cuando iban 15 minutos del complemento tras ser adquirido en los últimos días por el club inglés.