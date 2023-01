Plaini aseguró que la Corte "ha ido más allá de su rol" y "amerita un juicio político"

Secretario general del sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el FdT, Omar Plaini.

Reforma constitucional y eleciones

El secretario general del sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos (FdT), Omar Plaini, consideró que la Corte Suprema de Justicia "fue más allá de su propio rol" y su conducta "amerita un juicio político", y además"La Corte ha ido más allá de su propio rol, cuando la justicia se politiza estamos en problema. Creo que la situación amerita el juicio político. Hay un sector muy grande del campo nacional y popular que pide una reforma de la Corte. Más tarde o más temprano vamos a tener que hablar de una reforma de la Constitución Nacional", sostuvo el dirigente en declaraciones para El Destape Radio.El presidentepresentaron un(Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.Fernández envió a laesta solicitud y pidió su "pronto tratamiento legislativo" a Germán Martínez, titular de la bancada del Frente de Todos (FdT) en la cámara baja, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.Para Plaini, el accionar de la Corte Suprema demuestra que "no hay una misma vara para medir a todos los sectores de la sociedad" porque "hace tiempo que no funciona la independencia de poderes en la Argentina".La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro.En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.Con respecto a la posibilidad de una, Plaini indicó que la Constitución promulgada por el expresidente Juan Domingo Perón en 1949- que luego fue desestimada por el golpe militar de 1955- "tenía todos los derechos establecidos".Finalmente, el sindicalista se refirió a lasy a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse como contendiente.Luego veremos cómo se acoplan las piezas", concluyó.