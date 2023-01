Moyano aseguró que la conducción de la CGT apoya el juicio político a la Corte Suprema

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros e integrante del triunviro de la CGT / Foto: Victoria Gesualdi.

Paritarias y elecciones

El secretario adjunto del gremio de Camioneros e integrante del triunviro de la CGT, Pablo Moyano, aseguró que "todo el frente sindical está de acuerdo" con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el gobierno nacional y consideró que"Todo el frente sindical de la CGT está de acuerdo con que (los integrantes de la Corte) rindan cuentas al pueblo argentino. Los fallos que sacan muchas veces son en contra de los laburantes y de sus reclamos legítimos. Hay que ir a fondo con ellos, lo que significa que", señaló Moyano en declaraciones para la Radio AM750.a los cuatro integrantes de la Corte Suprema () por "Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su "pronto tratamiento legislativo" a Germán Martínez, titular de la bancada del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.Si bien el secretario de la CGT consideró que, reiteró que el Gobierno nacional tiene "todo su apoyo" en el proceso del juicio político."Se juzga a los dirigentes gremiales, se juzga a una vicepresidenta, se juzga a distintos personajes del país. ¿Por qué a estos tipos (los jueces de la Corte) no se les puede pedir que rindan cuenta al pueblo argentino de sus actos?", se preguntó el sindicalista.La decisión de iniciar unse dio tras la difusión de conversaciones por chat quemantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro.En esos intercambios,quedebía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larretaen laalgo que finalmente se produjo.Por otra parte, el dirigente sindical se refirió a las paritarias esperadas para el 2023 y consideró "difícil" que los gremios acepten que se fije un monto de aumento para el año."La CGT no fija salarios, son libres de discutir su paritaria de acuerdo a la actividad que realizan", sostuvo.Finalmente, Moyano se refirió al panorama de candidatos para las elecciones de este año tras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmara que no se presentaría como competidora.El dirigente camionero afirmó que "al ministro de Economía"No creo que aparezca otro compañero o compañera que pueda llevar adelante los destinos del país", concluyó.