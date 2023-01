El Abierto de Australia arranca con la expectativa de otro duelo entre Nadal y Djokovic

Nadal ganó la última edición del torneo. Foto: AFP.

Los dos colosos de la ATP se enfrentarán en una hipotética final si atraviesan con éxito las diferentes fases de un cuadro que no tendrá al español Carlos Alcaraz

El serbio buscará su 22da. victoria consecutiva en Melbourne Park, donde perdió por última vez ante el coreano Hyeon Chung en los octavos de final de 2018

Djokovic es el máximo campeón del Aus Open con 9 coronas. Foto: AFP.

Alcaraz no estará presente en el primer Grand Slam del año. Foto: AFP.

, serán los protagonistas centrales del Abierto de Australia que comenzará el domingo en Melbourne Park, con la participación de nueve argentinos en la competencia individual.Nadal, de 36 años, defenderá el título del primer Grand Slam del año con el serbio como principal amenaza en su regreso al país oceánico después del escándalo del año pasado por su negativa a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.Djokovic, máximo campeón del Aus Open con 9 coronas, estuvo detenido en Melbourne y finalmente fue deportado a horas del inicio de la edición 2022 tras una zaga con las autoridades locales que dio la vuelta en mundo.Suspendida la prohibición de ingreso por tres años aplicada en aquel momento, el ex número 1 del mundo retorna a Australia con un objetivo claro: sumar su décima conquista e igualar el récord de 22 títulos de Grand Slam en poder del español.Sin embargo, casi una decena de jugadores desafía con arruinar el encuentro soñado por todo el ambiente del tenis. El noruego Casper Ruud, segundo favorito y finalista de Roland Garros y Estados Unidos en 2022, el ruso Daniil Medvedev -subcampeón actual-, el griego Stefanos Tsitsipas (3°), el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), el estadounidense Taylor Fritz (8°), el británico Cameron Norrie (11°) el alemán Alexander Zverev (12°) y los italianos Matteo Berrettini (13°) y Jannick Sinner (15°) integran ese grupo.que hace un año se instaló en Melbourne como el máximo ganador de Grand Slam por encima de Djokovic y el suizo Roger Federer.El mallorquín alcanzó el récord en una histórica final que le ganó a Medvedev luego de remontar una desventaja de dos sets, un rival con el que podría reencontrarse en los cuartos de final de esta edición., no antes de las 2:30, frente al británico Jack Draper, de 21 años, número 40 del ranking, quien tendrá su estreno absoluto en el major australiano.Djokovic saldrá a la cancha en la segunda jornada frente al español Roberto Carballes Baena (75°), quien nunca pudo superar la segunda ronda en ninguno de los 19 Grand Slam disputados., donde perdió por última vez ante el coreano Hyeon Chung en los octavos de final de 2018. Su primer rival comprometido podría llegar en la tercera ronda ronda (el búlgaro Grigor Dimitrov) o bien en la siguiente (el español Pablo Carreño Busta o el local Alex de Miñaur)."Sigo jugando profesionalmente a tenis porque quiero ser el mejor, quiero ganar los torneos más importantes del mundo. No es ningún secreto. Hay muchos jóvenes que están hambrientos, que quieren despellejarte en el gran estadio. Lo sé, pero en esta cancha tengo opciones contra cualquiera", afirmó el serbio, quien retrocedió al quinto puesto del escalafón ATP después de una temporada que asumió condicionado por su negativa a la vacuna.y sólo a Nadia Podoroska entre las mujeres. La rosarina (192º), emparejada con la francesa Leolia Jeanjean, afrontará su segunda presencia en el torneo del que se despidió en R2 en 2021.La legión de varones "albiceleste" estará compuesta por Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Guido Pella, Facundo Bagnis y Pedro Cachín.