Valdés: "La oposición no puede paralizar el Congreso" por el juicio a la Corte

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés, consideró este sábadoque "la oposición no puede paralizar el Congreso", al tiempo que se mostró esperanzado en que la polémica actual tienda a "serenarse" y se pueda discutir el proceso contra los integrantes del alto tribunal."La oposición no puede paralizar el Congreso. Mi sensación es que la polémica va a serenarse y se tratará el juicio político así como los otros proyectos de ley previstos en el llamado a extraordinarias.", afirmó Valdés en declaraciones a CNN Radio.De esta forma se expresó el legislador sobre el anuncio formulado por la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar en el Congreso ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.. Nos dijeron que van a participar de la Comisión (de Juicio Político en Diputados) y nos parece muy bien. No queremos tener solo una mirada. Pero anunciaron también que no participarán del resto de los proyectos que enviará el Ejecutivo. Es una postura rara", evalúo el diputado.Valdés recordó que el viernes se presentó el pedido de juicio político con la firma de 15 diputados nacionales y sobre los gobernadores que no participaron de la iniciativa de remoción que impulsa el Gobierno nacional explicó que "no haber firmado no significa convalidar lo está pasando" con el máximo tribunal."Sabemos que", aseguró.El diputado añadió que el proceso contra los miembros de la Corte se solicita porque sus magistrados tienen como objetivo tomar las funciones legislativas"."Por eso", apuntó.Respecto del cargo formulado en función de las resoluciones tomadas por la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, Valdés reseñó que "después de 16 años, la Corte declaró inconstitucional una ley para que Rosatti se nombrara" al frente del organismo encargado de designar y remover a los jueces."Son. Además dely el, tenemos cuestiones como la del-las sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad- y las", puntualizó.