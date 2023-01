Recalde expresó su expectativa en que "se instale un debate" sobre el juicio político

Foto: Analía Garelli.

El abogado laboralista y miembro del Consejo de la Magistraturaexpresó el viernes su entusiasmo porque se "instale un debate" en la Cámara de Diputados "para explicarle al pueblo por qué es necesario un juicio político a la Corte", iniciativa sobre la cual dijo estar "totalmente de acuerdo".Al referirse alRecalde cuestionó las decisiones tomadas por los miembros del tribunal, entre ellas impulsar "una especie de avance sobre los otros poderes", porque "han llegado a legislar", puntualizó.En declaraciones a El Destape radio, el representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura consideró que, y reseñó que él los "viene criticando desde hace rato", sobre todo por "las decisiones en detrimento de los derechos de los trabajadores".En ese sentido, y al referirse a lo que sucederá en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, manifestó su expectativa en que "se instale un debate para explicarle al pueblo por qué se pide el juicio político a la Corte, porque pusieron en vigencia una ley derogada, por ejemplo, que es un disparate absoluto".Además, acusó a los cuatro miembros de la Corte de tener "una posición con el tema de la coparticipación absolutamente, así que merecido es el juicio político"."Quiero ser lo más auténtico posible diciendo que difícilmente se llegue a una condena (en el juicio político) porque se necesitan unas mayorías especiales de dos tercios que, como la oposición ya ha dicho que va a apoyar a la Corte no se van a lograr, pero es bueno que se instale el debate en la comisión de juicio político", agregó el exjefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ en la Cámara baja durante la gestión de Cambiemos.En cuanto a la postura en esta discusión de, acusó a sus máximos dirigentes de intentar llevar a cabo "un golpe blando" porque al amenazar con no votar ningún proyecto de ley en las sesiones extraordinarias mientras se mantenga el pedido de juicio político apuntan "a que no funcionen las instituciones", objetó."Es muy importante informarle al pueblo lo que está sucediendo para que se interiorice. Yo recuerdo algunas reacciones populares que fueron muy buenas. Cuando se sancionó el '2x1' hubo una explosión en el pueblo que hizo que se derogara. Lo mismo sucedió con un hecho que sí se concretó, que fue la Reforma Previsional en perjuicio de los jubilados", repasó.Sobre ese último antecedente, recordó que la protesta "explotó contra lo que ya estaba resuelto (la Reforma Previsional de 2017), pero ojo que esa explosión popular paró la reforma laboral que tenía (Federico) Pinedo en el Senado".Por otro lado, Recalde dijo estar entusiasmado con la posibilidad de, ante lo cual se manifestó de acuerdo con una convocatoria realizada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando propuso sumar a la movilización del Día de la Memoria la consigna "democracia o mafias"."El 24 de marzo me parece buena fecha", dijo, para finalmente contar que el Consejo de la Magistratura está inactivo y que quien tiene que convocar para que funcione es justamente Rosatti."Juré el 18 de noviembre (en el Consejo de la Magistratura) y todavía no nos reunimos nunca. Yo soy consejero y estoy esperando a ver cuándo nos juntamos, porque todavía no nos reunimos nunca. Rosatti, que también es el presidente del Consejo de la Magistratura, debe convocar. Falta ver si querrá integrar el seleccionado de fútbol también", ironizó.