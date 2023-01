Kicillof recorrió el puerto de Mar del Plata

Kicillof acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario / Foto: Prensa.

La actividad portuaria es fundamental para potenciar la capacidad productiva e industrial y apuntalar la integración de nuestra Provincia.



Luego de 4 años de abandono y falta de inversión planteamos una mirada hacia el futuro para recuperar su rol central y estratégico. pic.twitter.com/nN25Iy86PH — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 13, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió en la tarde de este viernes el puerto de Mar del Plata, donde destacó el crecimiento de la industria naval, las obras y la petrolera off shore que se ubicará a 300 kilómetros de la costa bonaerense.El primer mandatario provincial estuvoTambién participaron elEn un paseo a bordo de un buque por la terminal marplatense, Kicillof sostuvo a la prensa que “el puerto muestra el perfil de esta Mar del Plata productiva que tanto nos interesa impulsar"."Estamos viendo una industria naval pujante y desde nuestra perspectiva la provincia de Buenos Aires tiene que ser una potencia en su industria naval y eso es un orgullo para la flota pesquera en general”, afirmó.El mandatario provincial dijo que “Mar del Plata necesita diversificarse y para eso el puerto y la industria es central, lo que hace que a la provincia de Buenos Aires se le dé ese empuje que le faltaba”.Luego aseguró que el dragado del puerto “hará que lleguen más crucero a Mar del Plata, donde las finalidades turísticas son muy importantes y con los proyectos que tenemos se va a duplicar la capacidad del puerto y eso da una perspectiva de futuro con trabajo, producción todo el año y con mejor calidad de vida”.Sobre el puerto y la cuestión petrolera sostuvo que“Ya hay estudios técnicos muy precisos e intervenciones del ministerio de Ambiente en que todo se haga con todos los recaudos y de la manera que esté la frontera tecnológica en temas de cuidados ambientales”, aseveró y remarcó: "Estoy a su vez muy frustrado porque la campaña que se hizo en contra generando miedos".Sobre este último punto, profundizó: "El proyecto se demoró más de un año y medio por culpa de quienes trataron de lucrar políticamente con esto y es lamentable, porque hoy ya tendríamos la perforación realizada para saber si hay o no hay petróleo en nuestro mar”.En cuanto al apoyo de los intendentes para su reelección como gobernador, Kicillof consideró que “es prematuro" y remarcó: "Junto a Verónica (Magario) tenemos que seguir gestionando porque no pensamos en interrumpir la gestión para ponernos a hacer campaña o discusiones de candidaturas”.En su visita a Mar del Plata, el gobernador presentó además el programa de Digitalización y Modernización Tecnológica que apunta a que los puertos públicos bonaerenses adquieran equipamiento tecnológico con desarrollo de software de última generación.La inversión se realiza con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 560 millones de pesos y, según datos de la gobernación, hará más eficiente la logística, agilizar trámites y reducir costos, optimizar las funciones de los organismos de control, mejorar la seguridad y el seguimiento de las cargas.Por su parte, Raverta manifestó que “el puerto es un motor que se enciende todos los días en Mar del Plata y eso se ve cuando hay un estado Nacional y Provincial que todos los días apuesta al trabajo. Las obras de cloacas en este puerto como las luminarias para que los buques entren de noche, es pensar con sentido común sabiendo lo que queremos para la ciudad”., enfatizó la titular de la Anses.Posteriormente, Costa aseveró con respecto a la temporada estival 2023 se viene de "un diciembre récord con mucha afluencia turística lo que mueve a la economía y las primeras emanas de enero ratificaron estas tendencias. Hoy caminar por las calles de Mar del Plata, de Villa Gesell, el partido de La Costa y las sierras consolidan a la provincia como un destino de veraneo de la Argentina y es algo muy importante para las reactivaciones económicas”.Con respecto al programa ReCreo, el ministro señaló que “los cinco paradores que tenemos ya habían recibido hasta el pasado domingo 300.000 personas y en la temporada pasada tuvimos un total de 450.000 toda la temporada"."Esto habla de una política que ha sido adoptada como propia por los veraneantes con propuestas gratuitas para toda la familia”, finalizó Costa.Por otro lado, el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, fue otro de los funcionarios presentes al momento de presentarse el programa de Digitalización y Modernización Tecnológica para los puertos bonaerenses; en su discurso vinculó las mejoras en el monitoreo de la actividad portuaria con la necesidad de gestionar en forma coordinada el comercio exterior y el comercio interior."Para que los programas de precios, el orden fiscal y la acumulación de reservas se puedan llevar adelante es necesario gestionar al mismo tiempo el comercio exterior e interior", aseguró Tombolini.El secretario de Comercio advirtió asimismo que "el tiempo del festival de importaciones se terminó en la Argentina" y dijo que la incorporación de tecnología en los puertos bonaerenses hará que "se acabe el tiempo de los vivos y florezca el de quienes estén realmente comprometidos con el país".