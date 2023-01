Scioli sobre una eventual postulación: "Soy un constructor de puentes, no un obstructor"

Embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.//Foto Alejandro Moritz

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo hoy sobre una eventual postulación como candidato a presidente que está "para ayudar y trabajar" porque es "un constructor de puentes, no un obstructor", y destacó que ahoraes c"Nunca pensé la política en términos personales, el tiempo que viene va a necesitar unir esfuerzos y yo soy un constructor de puentes, no un obstructor", dijo Scioli en declaraciones a Radio Atlántica de Mar del Plata al ser consultado por una posible candidatura presidencial en las próximas elecciones.Asimismo, manifestó su agradecimiento a quienes "lo acompañaron siempre", tanto en sus dos mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires así como en su postulación a presidente en 2015., enfatizó respecto de su posición frente a este año electoral.Sobre los dichos de ayer delquien dijo "estar en el ring" para los próximos comicios, Scioli contestó que "lo de ring me suena a pelea y lo mío no es la pelea, lo mío es acordar, acercar diferencias, integrar, unir y creo que eso es lo que se viene".remarcó en ese sentido el embajador.Y agregó: "Hay que poner foco en las cosas trascendentes, desarrollar toda nuestra fuerza productiva para generar más trabajo y resolver las preocupaciones de la gente".Sobre su principal objetivo en esta segunda etapa como embajador en Brasil, expresó que busca "poder concretar cosas muy trascendentes, un acuerdo muy amplio con todas las áreas de gobierno para que juntos Argentina y Brasil nos fortalezcamos"., volver a que Brasil sea el primer socio comercial donde usé mi experiencia para cerrar grietas, acercar posiciones y, en estaexplicó el embajador.Asimismo, evaluó que "es un tiempo de unión, de buscar grandes puntos de acuerdo y políticas de estado" y agregó que "siempre está preparado para todo como en este caso que me han confiado esta responsabilidad de reconstruir la relación con Brasil"."Ahora estoy con este gran objetivo de sellar este gran acuerdo", completó.