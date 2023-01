La AUH para niños y adolescentes sin cuidados parentales es una "medida reparadora"

Lerner: "Entre 9.500 y 10.000 niñas, niños y adolescentes están en un cuidado alternativo al de sus familias" / Foto: Camila Godoy

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, destacó este viernes que la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales "es una medida reparadora" destinada a menores queEn declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a los canales 10 de Mar del Plata, 10 de Córdoba y 8 de San Juan, el secretario se refirió a la publicación dela los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y que viven en dispositivos residenciales o familiares de cuidado.La medida también prevé el pago mensual del 100% de la AUH a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, si cuentan con Certificado Único de Discapacidad vigente.En Argentina "hay aproximadamente entre 9.500 y 10.000 niñas, niños y adolescentes que están en un cuidado alternativo al de sus familias, por la adopción de medidas excepcionales de protección de sus derechos", explicó Lerner.Y aclaró queEl funcionario sostuvo que "hasta el momento, esos menores no recibían la Asignación Universal por Hijo (AUH) porque el diseño no lo permitía, y eso significaba una desigualdad injusta para esos chicos, entonces el reciente decreto del presidente viene a reparar esa situación".En este sentido, expresó que "a pesar que es una porción muy pequeña", en comparación a los 4.500.000 de chicos que reciben la AUH, "es una población de niños y niñas que particularmente han sufrido mucho, y este decreto es una medida reparadora y que los reconoce plenamente como sujetos de derecho".A partir del decreto se estableció "un procedimiento específico", en los casos en que una provincia adopte una medida excepcional en la que un niño, niña, adolescente o grupo de hermanos son separados transitoriamente de sus progenitores por alguna situación de amenazas o vulneración de sus derechos en sus ámbitos familiares."La provincia (que corresponda) va a comunicar a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) ya que hay un procedimiento articulado con Anses para que se postule un referente que sea cercano al niño o niña, para que en su representación reciba en una cuenta específica el monto de la AUH todos los meses", señaló Lerner.En tanto, indicó que "cuando una provincia, ya sea por vía administrativa o judicial o por una manera conjunta resuelve separar a un niño o niña del medio familiar (...) se suspenderá la asignación que hasta ese momento recibían los progenitores".De este modo, "la provincia postulará a un adulto cercano al menor para que sea el que perciba el valor de la AUH".Por último, el funcionario advirtió que ese dinero "no podrá invertirse en garantizar derechos básicos que tienen que estar garantizado por la provincia", sino que los fondos "serán aplicados a consumos culturales, regalos, al acceso al deporte, tecnología y recreativas".