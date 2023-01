Rodríguez, Lena y Viale siguen la tradición familiar en los escenarios con "Convivencia obligada"

Guion y dirección de Ernesto Medela y música de Mauro García Barbe / Foto: Prensa.

Los actores Imanol Rodríguez, Bautista Lena y Manuela Viale, quienes continúan una tradición familiar en los escenarios y apuntan a consolidarse en sus carreras, protagonizan la comedia "Convivencia obligada", que se presenta desde este viernes a las 20.30 en el porteño"En esta obra cada cinco segundos hay risa asegurada, es una comedia que funciona y la rompe", afirmó en una entrevista con Télam el actor Imanol Rodríguez, quien confesó también que su padre Miguel Ángel fue y es su gran maestro en esta profesión, además de ser el nieto del gran Juan Carlos Altavista, el recordado intérprete del querido personaje "Minguito".completan el elenco del espectáculo que plantea, en clave de humor, el desafío de dos chicos y una joven que sin conocerse van a vivir juntos a un departamento de dos ambientes y terminan dándose cuenta de que nada es lo que esperaban y que hasta incluso pueden llegar a ser víctimas de una estafa.En tanto,, hijo de Reina Reech y del bailarín Pablo Lena, y nieto de la vedette, actriz y cantante Ámbar La Fox, explicó que su personaje es muy divertido, que es el payaso negro, el que lleva los hilos de la obra y que de alguna manera va ayudando y potenciando a que los otros personajes sean los más graciosos."Siempre digo que es el que asiste para que los otros metan los goles, lo cual me encanta", agregó el actor, que además es uno de los productores del espectáculo.Por su parte,dijo sobre el papel que interpreta que se trata de una chica bastante parecida a ella, a su personalidad, y que "tiene cosas un poco exageradas y divertidas, pero es de los personajes más `reales´" de la pieza.En cuanto a su decisión de ser parte del proyecto, la también modelo contó: "Hacía mucho que tenía ganas de hacer teatro con una obra interesante y acá, además, encontré un grupo de trabajo increíble. Bauti me mandó el guion y cuando lo leí lo disfruté, entendí que era un indicio de que la iba a pasar bien y, sobre todo, que iba a sumar experiencia a mi carrera", agregó la actriz que, como su hermana Juana, ya incursionó en la conducción.Con guion y dirección de Ernesto Medela y música de Mauro García Barbe, la obra que este viernes sube a escena en la sala detendrá funciones losde enero y febrero, siempre a las 20.30.Imanol Rodríguez: Fue un cambio abrupto. Fue bueno por el proyecto en sí, una propuesta espectacular. La gente en la calle te saluda más, te tiran buena onda. Las redes también crecieron y eso implica más trabajo. Fue muy positivo, hay que saber valorarlo y aprovecharlo y sacarle el jugo, en el buen sentido.- IR: Sí, mi padre fue mi más grande escuela y lo sigue siendo, por lo profesional que es, por la calidad de persona, por el nivel humorístico y de actuación. A mí siempre me gustó su humor, creo que mamar eso desde chiquito ayuda y mucho, es una gran herramienta que la estoy sabiendo utilizar arriba del escenario y, en este caso, en "Convivencia…", se necesita de esas herramientas para hacer un humor que haga que sobresalga y se destaque la obra.- Bautista Lena: Está buenísima la experiencia, es algo cansador estar en las dos cosas, pero estoy feliz. Me encanta hacer teatro, la comedia. Intuitivamente e inconscientemente, tal vez sean los genes, me salen esas ganas de ayudar, de producir, de estar en todo lo que se pueda y dar mi visión. Sobre todo, con esta obra que quiero tanto. Como productor estoy fundamentalmente con las decisiones creativas, desde la gráfica, las redes sociales, los ensayos y logística, más desde el lado artístico que del ejecutivo, que no conozco tanto y no es lo que más me divierte.- BL: Sin dudas. Desde la panza estoy en un escenario, desde que nací iba en brazos de mi madre o de mi padre a programas de televisión, a teatros, camarines, lo viví sin elegirlo, sin buscarlo y es algo que se terminó tatuando en mí. A los trece o catorce años quería jugar al fútbol y viendo "Rumores", una comedia que hizo mi madre en Mar del Plata, con "Carlín" Calvo, Carina Zampini, Nico Vázquez, Marcelo De Bellis, y un elencazo, fue el personaje de Nico el que me inspiró a querer actuar, él tenía un monólogo espectacular en el final y de tantas veces que la vi lo aprendí y lo imitaba, y dije yo quiero hacer esto, se me despertó la pasión, si bien creo también que lo mamé y en el fondo siempre estuvo.