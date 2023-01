La ciudad de Neuquén cuenta con un nuevo servicio de transporte público

La nueva red de colectivos de la ciudad de Neuquén. Foto: David Sánchez

La presentación se realizó en el Parque Central de la capital provincial y contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, entre otras autoridades. Foto: David Sánchez

Los 180 coches que serán incorporados entre febrero y marzo son cero kilómetro y cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, calefacción, GPS y rampas para personas con movilidad reducida. Foto: David Sánchez

"Con este nuevo transporte la idea es que empecemos a dejar los autos, las motos y confiemos en el transporte público de pasajeros", remarcó el jefe comunal. Foto: David Sánchez

La Municipalidad de Neuquén presentó este viernes los nuevos colectivos que brindarán el servicio en la ciudad a partir de febrero, con el objetivo deLa presentación se realizó esta mañana en elde la capital provincial, junto al, y contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el intendente de la ciudad, Mariano Gaido; el secretario municipal de Movilidad y Servicios Urbanos, Santiago Morán, y el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Javier Soto.destacó Gaido, rodeado de personas que se acercaron a conocer la nueva flota celeste y blanca.El jefe comunal señaló que, y remarcó que “esto es fruto de que en Neuquén no hay grietas, porque aquí municipio-provincia y provincia-municipio estamos juntos con ideas, proyectos y trabajo".“Es un servicio que no estaba siendo utilizado porque no hay confianza, y ahora con este nuevo transporte la idea es que empecemos a dejar los autos, las motos y confiemos en el transporte público de pasajeros", añadió.El gobernador resaltó que "esto es lo más importante que pasó en la ciudad en los últimos veinte años; es un triunfo de cada ciudadana y ciudadano de Neuquén capital"; y agradeció a lasu participación en las audiencias para definir el diseño de los nuevos recorridos y al equipo municipal por haber renovado la flota y la concesión del servicio.Desde el Municipio neuquino informaron que losAdemás, próximamente estará disponible una app donde el usuario podrá ver a qué hora pasará el colectivo en tiempo real y calificar el servicio prestado.Las ganadoras de la licitación pública nacional fueron las empresas, que brindarán el servicio con un aumento de un cien por ciento de unidades en circulación.