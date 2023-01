Qué ver, escuchar, leer y disfrutar esta semana en los medios públicos

"Retrospectiva Franca Gonzalez. Al final del mundo"

VIERNES 13 DE ENERO

SÁBADO 14 DE ENERO

DOMINGO 15 DE ENERO

LUNES 16 DE ENERO

MARTES 17 DE ENERO

MIÉRCOLES 18 DE ENERO

¿Por qué el 16 de enero se celebra el Día Internacional de Los Beatles? En 2013, la ONU declaró el 16 de enero como el Día Internacional de los Beatles en homenaje a su trayectoria e influencia en las generaciones posteriores. ¿Pero por qué se eligió esa fecha exactamente? ¿Cómo se convirtieron Los Beatles en un fenómeno universal y qué impacto tuvieron en América Latina?.Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre noticias globales presentado por Manuela Castañeda. Pakapaka empieza el año soñando con una serie de micros coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. Se trata de micros documentales en los que chicos y chicas de todo el país nos cuentan cómo es la casa, el barrio, el país y el mundo de sus sueños. La serie presenta ilustraciones de Verónica Escalante y podrá verse en la pantalla de Pakapaka y las redes del canal durante todo el mes.El verano es un momento ideal para escuchar pódcast y compartirlos con amigos y amigas. Pakapaka recomienda ¿Cuándo llegamos?, una serie para viajar por el país desde donde estemos. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo entra en modo verano para comentar datos científicos y otras curiosidades en tiempos de vacaciones. Una civilización milenaria se enfrenta a los desafíos de la globalización y de un planeta en constante transformación. La serie propone un encuentro entre el pasado y el futuro, desde una perspectiva rural. Este primer capítulo trata sobre la transformación de la agricultura en China. Desde la convivencia armoniosa, hasta la adaptación a las condiciones locales en las que el desarrollo ecológico se ha convertido en un consenso entre la gente. Una producción cedida por la Red TAL - Televisión América Latina. Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari recorren la geografía nacional visitando las diversas festividades populares, dialogando con artistas noveles y consolidados de la escena nacional.La agenda del jueves ofrece a Luciano Pereyra, Dúo Coplanacu, Los Trajinantes, Jessica Benavidez, Los Pampas, Alma Carpera y Valeria Facelli. Para el cierre, se anuncia a Dale Q' Va.Por último, el viernes 13 el escenario Martín Fierro recibirá a El Chaqueño Palavecino, Los 4 de Córdoba, La Callejera, Cabales, Diego Gutiérrez, Anita Rodríguez, Claudia Lomeña y, para el cierre, será el turno del Loco Amato.Paso de los libres. Transmisión del tradicional Festival, hasta el domingo 22, con la conducción de Salvador Hassan y la directora de Folklórica Mavi Díaz.Durante un mes se podrán ver, en todo el país y de forma libre y gratuita, las obras seleccionadas por el jurado de Ventana Bonaerense, la primera convocatoria que reconoció en noviembre pasado el aporte de realizadoras y realizadores audiovisuales a la cultura provincial. Es una iniciativa de Contenidos Públicos S. E. y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.2021 | Ficción – 86 minutos | Dirección: Claudio SantorelliChiqui padece un trastorno del desarrollo intelectual. Cuando conoce a su único novio, Bocha, y lo lleva a vivir a su casa, sus familiares la presionan, empujándola hacia un final trágico.2020 | Ficción – 80 minutos | Dirección: Martín BasterretcheZombis con ojos blanquecinos y brazos suplicantes. No muerden, no atacan; deambulan por la playa como almas en pena. Moran en una vieja hostería de un balneario apartado.2019 | Ficción – 61 minutos | Dirección: Maximiliano NeryEn un mundo donde el control de la naturaleza se ha convertido en la base ideológica de la sociedad, Santiago debe hacer un relevo de torres de electricidad en una zona inundada.2018 | Ficción – 72 minutos | Dirección: Natalia DagattiTras la desaparición de su madre, Vera viaja a la ciudad donde ella vivía. En su estadía difícil y perturbadora, a partir de los espacios y personas del lugar, Vera se permitirá hacer el duelo.2020 | Documental – 68 minutos | Dirección: Josefina RecioUna exploración lúdica y poética sobre un grupo de artistas con discapacidad. El mundo a veces espera mucho menos de lo que ellos pueden.2022 | Documental – 85 minutos | Dirección: Diego CampessiMario Marchioli va camino al Festival de Cine de Mar del Plata, pero no hay acreditación para él. A través del testimonio de quienes lo conocieron, este documental reconstruye la vida de un desaparecido en la última dictadura en Argentina, desde la mirada de Juan Pablo Mantello, su hijo.2019 | Documental – 85 minutos | Dirección: Jorge CroceDamián, Seba y Germán hacen stand up y sus monólogos reflejan cómo es vivir en una villa del Conurbano Bonaerense: marginalidad, delincuencia, relaciones amorosas, drogas, aborto y la corrección política que atraviesa el humor en la actualidad.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Episodio: Formosa – Anfitrión: Fede Baldus.En este capítulo nuestro anfitrión por Formosa, Fede Baldus, nos cuenta cómo el espíritu de la provincia se refleja en su discografía. Además nos conectamos con los músicos formoseños Marcos "Ayi" Ramírez y Pistacho que definen a Baldus como un representante de la región. En el "Momento Fogón" escuchamos una versión acústica de la canción: "Pago por Volver" de Guauchos. La historia de la destacada tenista argentina que vio su carrera interrumpida cuando decidió militar políticamente luchando por un deporte más popular. Amenazas, persecuciones y un fatídico desenlace marcaron la vida de un personaje inolvidable.Producción: LITUS UNLConducción: Maxi Marano.El programa constituye un espacio para que grupos, bandas, dúos o solistas de la ciudad y la región puedan dar a conocer su propuesta musical a través de una entrevista y temas que interpretan en el estudio de LITUS UNL.La COP15 se realizó el 19 de diciembre convocando a los 196 países que conforman la Convención sobre Diversidad, Montreal. ¿Qué acuerdo se firmó histórico para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí al 2030?. Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa. El ciclo, que cuenta con la conducción de Juan Palomino, está compuesto por documentales que abordan las memorias de Malvinas.Documental/ Dirección: Lola AriasTeatro de guerra narra el encuentro de seis veteranos de la guerra de Malvinas para hacer una película. Casi 35 años después del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos pasaron meses reconstruyendo sus memorias de guerra.Basada en hechos reales, la película está ambientada en Belfast, con el telón de fondo de la Copa del Mundo de 1986.Protagonizada por John Hannah (Cuatro bodas y un funeral), Conleth Hill (Juego de tronos) y Nico Mirallegro (The Village), cuenta la historia de un momento trascendental en el deporte irlandés, cuando la pequeña Irlanda del Norte se encontró en el centro del escenario del Mundial de Fútbol, el mayor torneo deportivo en el mundo.De cómo Galtieri inspiró una balada romántica. Un dato poco conocido de la canción de Daniel Melero, "Trátame suavemente'', es que se inspiró en la figura del dictador Galtieri en momentos del inicio de la guerra de Malvinas. Esta balada, que hizo exitosa la banda "Soda Stéreo" es considerada como una de las más grandes del rock latino y español Radio Nacional AM 870 tendrá por primera vez en su historia un fragmento de su programación habitual emitido desde LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la Base Esperanza de la Antártida Argentina para las 49 emisoras de todo el país durante lo que resta del mes de enero.Con la conducción de Marcelo "Chelo" Ayala, el Panorama Nacional de Noticias desde la Antártida será el comienzo de una etapa en la que se incorporen programas que se escuchen en todo el país desde LRA36, en una demostración más del carácter inclusivo y federal de la radio pública desde y hacia todos los rincones del país.Radio Nacional Clásica FM 96.7 te sigue acompañando con una programación musical deverano de lujo con una variada y gran selección musical que va desde lo antiguo y barroco hasta lo más contemporáneo, recorriendo también el jazz y la ópera.Pablo Mac Gaul prepara una selección de obras cortas para poder incorporar noticias de último momento, con efemérides musicales, historias con humor, biografías musicales en un minuto, micros de historia de la música, homenajes a compositores y artistas de la semana. Con la locución de Rodolfo Lagos y Cristian Bello.Margarita Zelarayán hace un trabajo minucioso de selección musical para el disfrute del oyente. Con la locución de Gladys Pierpauli, te acompañamos en esta media mañana y mediodía con la música clásica de excelencia.Boris Laures y Margarita Zelarayán no solo te hacen disfrutar y conocer grandes piezas y obras musicales especialmente seleccionadas, sino que también te siguen contando lo que pasa en el mundo de la música clásica y sus artistas durante este enero y febrero de 2023. Con la locución deGladys Pierpauli y Miriam Chames.Con Santiago Giordano. Un programa diario para recorrer largos y muy variados caminos musicales. De principio a fin, cada día, una invitación para transitar aventuras musicales a través de creaciones de diferentes períodos, formatos y estilos tanto de música clásica como de distintas tradiciones artísticas.Con la programación de Jua Buhler, disfrutamos de la mejor música de la 96.7, encontrándonos con la voz y los anuncios e información de Numa Viard.Carlos Díaz Rocca y Claudio Castro, nos preparan otro segmento musical de verano, recargado de música clásica y barroca, de disfrute y deleite. Nos continúa acompañando en nuestras noches durante la semana: Numa Viard.Claudio Castro nos regala una selección musical bien nacional, dedicado a grandes músicos, intérpretes, compositoras y compositores argentinos. Con la conducción y locución de nuestra voz institucional masculina: Martin Wullich.Lo mejor del jazz, te acompaña en esas primeras horas de la madrugada. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Luego de su estreno en televisión, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Tv Pública y Radio Nacional presentan "Futuralia 2'' en versión Podcast, una propuesta con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina.Episodio 1 Estado: las desigualdades territoriales y políticas de la República Federal Argentina.Capítulos estreno los martes. Disponible en la sección de Podcast de Nacional, y en los canales de Spotify e iTunes de la Radio.A bailar con los Diablos de Yare venezolanos. "Los Diablos Danzantes de Yare" es una festividad religiosa de las pequeñas comunidades de la costa central de Venezuela para celebrar el Corpus Christi. Los pobladores, disfrazados de diablos ejecutan pasos de danza hacia atrás, en actitud de penitencia. Los invitamos a bailar.