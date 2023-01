Más de 30 dotaciones de bomberos controlaron el incendio en una maderera

"Al tratarse de una maderera hay mucho combustible para que arda", explicaron desde Bomberos Voluntarios / Foto: Archivo.

Unas 30 dotaciones de bomberos combatieron y controlaron un incendio declarado en un aserradero en la localidad de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, sobre el cruce de la ruta 197 y la ruta 8, donde los socorristas no reportaron víctimas, informaron fuentes de los Bomberos Voluntarios del municipio."El incendio se inició a las 8.20 de la mañana en una maderera. Aún se desconocen las causas que lo produjeron y no se registraron personas heridas", dijeron a Télam los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas.Las fuentes indicaron que, aunque esta tarde continuaban las operaciones para apagar completamente el fuego.A partir de la magnitud del incendio, fueron convocados bomberos voluntarios de partidos vecinos como Hurlingham, San Isidro, Tres de Febrero y José C. Paz, por lo que alrededor de 60 personas trabajaron para apagar el fuego.La policía dispuso un operativo de desvío del tránsito sobre la ruta 197 que derivó los vehículos hacia las calles internas del lugar., explicaron desde Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas.