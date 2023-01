"Hay una decisión política de la oposición de frenar cualquier mecanismo democrático"

Carlos Rozanski / Foto: Archivo.

El exjuez de Cámara Federal y miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática (Fojude), Carlos Rozanski, afirmó este viernes que "hay una decisión política en la oposición de frenar cualquier mecanismo democrático", en referencia a la negativa de Juntos por el Cambio (JxC) de tratar en el Congreso los proyectos que envía el Poder Ejecutivo hasta que sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia., sostuvo Rozanski en declaraciones formuladas a la radio AM 530.El exjuez sostuvo hoy que le parece "imprescindible" que se realice el proceso a fin de investigar la conducta de los integrantes del máximo tribunal, y calificó como "gravísimo" el pronunciamiento de JxC de rechazar en el parlamento las iniciativas que proponga el Gobierno nacional."Así", insistió.Y remarcó que "se trata de un problema muy grave que no está dimensionado como corresponde".En este punto, el excamarista platense sostuvo que ya ni siquiera "se trata de pagar los costos políticos, si no de utilizar como corresponde la Constitución Nacional"."La derecha nunca paga precios políticos. Quieren interrumpir un proceso democrático natural que consiste en el funcionamiento de los tres poderes. Así logran impunidad al tiempo que pueden perseguir a los opositores y avanzar sobre el Poder Legislativo que es fundamental para nuestra democracia", explicó.Rozanski sostuvo que "motivos para el juicio político a la Corte no faltan, y calificó a los integrantes del máximo tribunal como "cuatro bandidos que siguen estando y siguen haciendo de las suyas".