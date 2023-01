Catalano: "La decisión de la Corte atenta contra el marco democrático y los trabajadores"

"Esta decisión atenta contra el sistema institucional del país", indicó el gremialista sobre el fallo de la Corte Suprema / Foto: Archivo.

El, sostuvo este viernes que elque benefició a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables "es una decisión política que atenta contra el marco democrático y directamente contra los trabajadores"."Nosotros lo que venimos denunciando es que la Corte Suprema toma decisiones políticas. Son decisiones institucionales que atentan contra el marco democrático e institucional. Van directamente sobre los trabajadores", señaló Catalano, en declaraciones a la radio AM 530.Y apuntó: "Esta decisión de la Cortepara el pueblo".Para el dirigente gremial, con este fallo, la Corte Suprema "desfinancia las políticas públicas universales de las provincias y afecta a los estados provinciales, las obras públicas y el trabajo."Es una decisión que deteriora los servicios del Estado Nacional, esta decisión que atenta contra el sistema institucional del país", indicó.En cuanto a la, Catalano indicó que "los dirigentes no podemos ir a una mesa de discusión salarial con un techo" en las negociaciones paritarias."Acá, la situación hoy es que se ha desacelerado el consumo popular porque nuestro salario no rinde. Lo que se tiene que entender es que para que la macroeconomía le vaya bien y haya estabilidad social, lo que tiene que haber es un mejoramiento de la microeconomía. Los ciudadanos de a pie tienen que comer cuatro veces por día; poder comprar ropa; ir al cine y tener vacaciones", sostuvo el dirigente sindical."Vamos a ir a la. Creo también que será un año de mucha conflictividad social si el Gobierno no puede evaluar bien la situación. Lo salarial y el cuidado del trabajo deben estar resueltos antes de las elecciones", puntualizó.