Mendy fue declarado "no culpable" en siete casos de abuso y lo juzgarán por otros dos

Mendy, campeón mundial en Rusia 2018, jugó por última vez para el City contra Tottenham Hotspur en agosto de 2021 y fue suspendido / Foto:TW @benmendy23.

El futbolista francéseste viernespor un tribunal de Chester, en Reino Unido, queEl jugador de Manchester City, suspendido por su club hace más de un año, enfrentará un nuevo juicio de tres semanas a partir del 26 de junio sobre los dos expedientes sin resolución, en los que se investigan delitos sexuales presuntamente cometidos en una mansión de Prestbury, Cheshire.El juez del Tribunal de la Corona de Chester lo exculpó este viernes de otros siete casos, mientras el francés, sentado en el banquillo de los acusados, cubría la cara con sus manos y se mecía suavamente hacia adelante y atrás, según reflejó el periódico británico Daily Mail.Mendy había sido acusado de ser un depredador orientado a la búsqueda de mujeres para tener sexo en un juego, según consta en el expediente, bebiendo champágne en áreas VIP de clubes nocturnos de Manchester antes de invitar a mujeres a fiestas posteriores en su mansión de Cheshire, valudada en 4,7 millones de libras.El club Manchester City, que lo suspendió en 2021 al estallar la ola de denuncias, emitió un escueto comunicado con el siguiente contenido: "El Manchester City FC toma nota del veredicto de Chester Crown Court, donde un jurado ha encontrado a Benjamin Mendy no culpable de siete cargos. El jurado está pendiente de dos cargos. Dado que hay asuntos abiertos relacionados con este caso, el Club no está en condiciones de comentar más en este momento".Mendy, campeón mundial en Rusia 2018, jugó por última vez para el City contra Tottenham Hotspur en agosto de 2021 y fue suspendido por el club de la Premier League un mes más tarde al quedar arrestado.La abogada Jenny Wiltshire, del estudio Hickman & Rose, declaró tras la sentencia: “Mi cliente, Benjamin Mendy, desea agradecer a los miembros del jurado por su dedicación y compromiso. También agradece a todos los que lo apoyaron, y en particular a los testigos que dieron testimonio a su favor. Espera limpiar su nombre en relación con los otros dos cargos para poder comenzar a reconstruir su vida”.