Figuras del cine y la música despiden a Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley falleció este jueves en California tras sufrir un infarto / Foto: AFP.

Lisa Marie Presley junto a su ex marido, Nicholas Cage / Foto: AFP.

So sad that we’ve lost another bright star in Lisa Marie Presley. My condolences to her loved ones and multitude of fans. — octavia spencer (@octaviaspencer) January 13, 2023

lisa marie presley… how heartbreaking. i hope she is at peace in her dad’s arms. my heart goes out to her family. too much grief in just a couple of years. #riplisamarie #LisaMariePresley — leann rimes cibrian (@leannrimes) January 13, 2023

There is heartbreak and then there is sorrow. This would be sorrow and on more levels than I can count. Please send your prayers out for her family and children at this difficult time. I truly cannot find the words to express how sad this truly is. RIP @LisaPresley pic.twitter.com/Iac6b1gbIt — William Patrick Corgan (@Billy) January 13, 2023

Su exmarido Nicholas Cage, así como otras grandes figuras del cine y la música estadounidense como John Travolta, Octavia Spencer, Cary Elwes o LeAnn Rimes, son algunas de las personalidades que se volcaron a las redes sociales para despedir a la cantante, compositora e hija de Elvis,De, Lisa Marie fue trasladada de urgencia desde su casa en Calabasas al West Hills Hospital and Medical Center, a media hora del centro de Los Ángeles. Sin embargo, los médicos no pudieron estabilizarla y falleció."Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", confirmó su madre a través de un comunicado.La cantante, que contaba con tres discos de estudio e incluso algunas grabaciones en las que se había dado el gusto de unir su voz a la de grabaciones de la de su padre,Acompañó, como lo hizo durante gran parte de 2022, al filme “Elvis” de Baz Luhrmann, que llegaba a la ceremonia con tres nominaciones y se alzó con el de Mejor Actor en Drama para Austin Butler, justamente por la representación del personaje titular.Su sorpresivo deceso tuvo eco en muchos y muchas colegas y personalidades de la música, el cine y el ambiente hollywoodense que Lisa Marie vivió durante toda su vida.Uno de ellos fue-fue el tercero de los cuatro matrimonios de Lisa Marie, después del músico Danny Keough y de nada menos que de Michael Jackson-.El actor difundió un comunicado: "Son noticias devastadoras. Lisa tenía la mejor risa de cualquiera que yo haya conocido. Iluminaba cada habitación, y estoy desconsolado. Encuentro algo de consuelo creyendo que se ha reunido con su hijo Benjamin", dijo en referencia a uno de los hijos de la cantante, quien murió en 2020.con el mensaje: "Lisa, pequeña. Lo siento tanto. Te voy a extrañar pero sé que nos vamos a volver a ver".Latuiteó: “Es tan triste que hayamos perdido otra brillante estrella como Lisa Marie Presley. Mis condolencias para sus seres queridos y su multitud de fans”.Por su parte, laexpresó en su cuenta de Twitter que esperaba que Lisa Marie “esté en paz en los brazos de su padre”: “Mi corazón va con su familia, demasiado duelo en el último par de años”.El, quien coescribió el libreto de la película “Elvis & Nixon” (de Liza Johnson, 2016), aseguró que la pérdida de Lisa Marie era “tristemente desgarradora”: “Un alma dulce y gentil. Enviamos nuestras más profundas y sentidas condolencias a Priscilla, Riley (Keough, otra de las hijas de la artista) y su familia y amigos”.La cantante perteneció durante muchos años a la Iglesia de la Cienciología, y a través de ella también conoció a diferentes figuras de Hollywood como la actriz Leah Remini, que -hoy reconocida opositora de ese culto tras haber pertenecido toda su vida- escribió: “Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos deben creer”, y también envió su pésame.Ely quien colaboró con Lisa Marie en sus primeros años, habló en sus redes de la “angustia y tristeza” que le provocaba la noticia.También se volcó a su Instagram la, quien la recordó como “divertida, inteligente, sensible, talentosa, ingeniosa, amorosa, generosa, crítica pero siempre correcta, leal”: “Mi corazón se rompe por vos y tu hermosa familia e hijos. El mundo perdió una gema rara hoy. Que tu alma descanse en paz, amiga”.