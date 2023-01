Para Rossi, Juntos por el Cambio decidió cometer "un acto de extorsión parlamentaria"

"Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político a la Corte, pero no bloquear todos los proyectos", dijo Rossi. Foto: Leo Vaca

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, consideró este viernes que la decisión que tomó Juntos por el Cambio (JxC) de rechazar todos los proyectos enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo hasta que se deje sin efecto el juicio político a la Corte Suprema esy aseguró que los integrantes de la coalición opositorade los magistrados del máximo tribunal."Pueden no dar quórum y rechazar un proyecto como el juicio político a la Corte, pero no bloquear todos los proyectos. Decir que van a frenar el Congreso es una extorsión. Estamos frente a un acto de extorsión parlamentaria", señaló Rossi en declaraciones a la radio online Futurock.Asimismo, agregó que la oposición tomó esta decisión "porque no quieren que se debata la conducta de los magistrados de la Corte".La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del máximo tribunal por parte del Gobierno nacional se dio luego de la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro.En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en el litigio con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.En esta línea, explicó que para el director del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, "la política es un poder menor" porque "le alcanza con mantener el poder en la Corte"., concluyó.