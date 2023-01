Cinco provincias bajo alerta por tormentas

Se espera abundante caída de agua en cortos períodos.

Recomendaciones

, gran parte dey el noreste deestaban este viernes bajo alerta amarilla por tormentas de variedad intensidad, según informó el Servicio Meteorológico.El fenómeno puede estar acompañado de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, según se indicó.La alerta amarilla abarca todo el territorio misionero y la mayor parte de Corrientes, entre ellas las localidades de Paso de los Libres, Santo Tomè, Mercedes, Curuzu Cuatiá y Capital.En esta área se esperan valores de, pudiendo ser superados en forma puntual, de acuerdo al reporte del organismo meteorológico.En el caso de Formosa, la alerta se extiende por el centro y este de la provincia –incluida su capital- y en Chaco varios departamentos del centro y del sur, mientras que en Santiago del Estero alcanza el este de Alberdi, de Copo y de Moreno. También para estas zonas se esperan valores de precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros.El organismo meteorológico recomendó, para los pobladores de todas las áreas afectadas, evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.También aconsejó no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo.