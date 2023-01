Dirigentes estatales reclamaron participar en la discusión por una nueva ley del Indec

El proyecto de ley incluirá preceptos para mejorar la producción de estadísticas.

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reclamó este jueves "ser parte de la discusión de la nueva ley que el Gobierno propondrá para el organismo", y sostuvo queUn documento gremial aseveró que "el Indec, que por la vigencia del decreto 927/09 depende de la cartera de Economía, debe tener autarquía e independencia del poder político para no vulnerar el sistema estadístico nacional", y demandó que "no exista discriminación de agentes en condiciones de concursar cargos de dirección"."Los antecedentes de la Resolución 91/08 sobre la normalización del Indec se refirieron entonces a la dotación del organismo, la precariedad laboral y las designaciones irregulares en cargos de dirección (no designados luego de ganar un concurso), lo que genera discriminación entre los agentes con condiciones", afirmó.Para los dirigentes estatales,, y enfatizaron que "la pérdida de valor del salario, el aumento de la cantidad de monotributistas y el empeoramiento de las condiciones laborales acentúa la salida de profesionales y la rotación de personal".Según los delegados estatales,el control de su calidad y la referencia de estándares internacionales sobre el tema, pero "lo principal es que todos los trabajadores estén bajo convenio y con salarios por arriba de la línea de pobreza y acordes a sus tareas"."El Indec debe tener presupuesto propio garantizado por ley para asegurar la independencia real de la política. La actual norma que rige su actividad, la 17.622 del 25 de enero de 1968, debe ser reemplazada por estar desactualizada y ser de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pero debe participar el personal", enfatizaron.También defendieron la importancia de la participación de los trabajadores a partir de que, señaló el documento gremial.Según los dirigentes estatales Fabio Peñalva, Marcela Almeida y Raúl Llaneza -delegados de la ATE en el Indec- el proyecto de ley oficial se basará en los pilares de la autarquía, los nombramientos, el presupuesto propio y el control parlamentario, pero reclamaron un borrador para analizarlo de forma integral y aportar recomendaciones.