Lo detuvieron por "averiguación de antecedentes" y murió de "múltiples fracturas"

Jorge Gatica había sido alojado en la seccional 45ta. de Cipolletti.// Foto Twitter

La investigación

Un hombre que había sido demorado por la Policía de Río Negro por "averiguación de antecedentes" fue encontrado muerto en una celda de la comisaría de Cipolletti ymientras que, informaron fuentes judiciales.Se trata de Jorge Gatica (36), quien había sido alojado el lunes pasado a las 22 en la seccional 45ta. de esa ciudad patagónica sin haber tomado intervención autoridades judiciales del fuero penal ni contravencional.Fuentes judiciales informaron que en la madrugada del martes, el Ministerio Público Fiscal fue notificado del fallecimiento del hombre, por lo que se convocó para auxiliar a la fiscalía en sus acciones a la Policía Federal Argentina (PFA) con sede en la ciudad de Neuquén.Ese mismo día se realizó unade la cual también participó la unidad operativa para la investigación fiscal de Cipolletti, perteneciente al Ministerio Público.Además se ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad judicial de General Roca para que elrealizara ayer la correspondientey este jueves se recibieron los resultados preliminares.Los expertos determinaron que lafue una "Según las fuentes, existen actualmente distintas versiones respecto de la manera en la que se podrían haber provocado esas lesiones y también sobre las personas que podrían haberlo atacado.Por ese motivo se recibierony seubicadas en cercanías a la comisaría y en otros sitios donde Gatica habría circulado horas antes de su muerte.Por su parte, lase presentó comocon el patrocinio del abogado Rubén Antiguala."El padre le tomó fotos al cuerpo y tenía hematomas en los brazos, piernas, abdomen, testículos, etcétera. Lo que hicieron fue una aberración, lo torturaron hasta matarlo", contó esta tarde a Télam el letrado, quien expresó que la esposa de Gatica y otro hombre dijeron queAntiguala explicó que "Gatica había salido en libertad el domingo ya que"Estamos investigando si lo detienen por algún ilícito o en qué circunstancias pero no dieron aviso a la fiscalía y cuando lo llevaron el lunes cerca de las 22.30 al hospital aparentemente no tenía nada", afirmó el abogado y agregó: "Al momento de la muerte, que fue a las 0.30, había cuatro policías".Antiguala sostuvo que l, aunque según su postura ello no pudo haber provocado la "cantidad de lesiones" que tenía el cuerpo.Además, el representante de la familia añadió que los policías relataron que en un momento "comenzó a sentirse mal" y le hicieron RCP y llamaron a una ambulancia, pero finalmente lo trasladaron en un patrullero al hospital, donde llegó muerto.indicó.En tanto, lay elexpresó su "preocupación frente a, que se suma a las numerosas vejaciones, abusos de poder y malos tratos que se producen a diario en operativos por parte de fuerzas policiales y en instituciones carcelarias contra personas detenidas o demoradas"."Dado el lamentable historial que tenemos en la provincia de suicidados en las comisarías, este caso nos vuelve a poner en alerta por varias cuestiones: En primer lugar la demora por parte de la policía en dar aviso de la detención, hasta después del deceso, cuando debe hacerlo al momento de ingresarlo. Por Ley está estipulado que las personas detenidas por averiguación de antecedentes en una comisaría deben ser informadas de inmediato ante el Ministerio Público, por consiguiente el accionar policial en esta situación fue ilegal", señaló la red en un comunicado.Por último, sostuvo que