Pietragalla Corti lamentó las "miradas parciales" acerca del informe de una ONG

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, salió al cruce de un informe realizado por una organización no gubernamental sobre el estado de derecho en el país, al asegurar que el Gobierno, "a diferencia del anterior, respeta el trabajo" de los organismos "aún cuando nos critican y cuestionan", pero lamentó que "carezcan de información suficiente" y "tengan miradas parciales".El funcionario se manifestó de ese modo en su cuenta de la red social Twitter, donde replicó un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicado por el diario La Nación en el que se refiere a las críticas del Gobierno al Poder Judicial."Por supuesto no me sorprende el recorte parcial de un informe que resalta importantes avances en el país, en un contexto mundial de enormes retrocesos", expresó el funcionario.Además, afirmó que desde su gestión estuvieron "a disposición de cualquier organización no gubernamental para compartir información y celebrar reuniones de trabajo que no solicitaron"."Nuestro gobierno, a diferencia del anterior, respeta el trabajo de las ONG, aún cuando nos critican y cuestionan", enfatizó.Asimismo, lamentó que desde HRW "carezcan de información suficiente y tengan miradas parciales sobre algunos asuntos, que no reflejen la situación real y que, por lo tanto, no ayuden a superar los problemas". De esa manera, aseguró que el informe "tiene varias inconsistencias que podrían haberse evitado".En otro de los posteos del hilo que publicó, Pietragalla Corti remarcó "la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial" y señaló que esa situación "implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos".El funcionario, además, apuntó contra la tapa de este jueves del diario La Nación que difundió el informe de la organización. "Me llama la atención la supuesta preocupación de La Nación en temas de derechos humanos", replicó.