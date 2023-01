"Hablar y quitar estigmas": personas que vivieron depresión dicen que se puede estar mejor

Florencia Mazzotti / Foto: Eliana Obregón.

Florencia Mazzotti / Foto: Eliana Obregón.

¿Se puede superar la depresión? (2020) Josefa López Salinas VER VIDEO

Josefa López Salinas / Foto: Eliana Obregón.

Acompañar a personas con depresión: las recomendaciones de especialistas

Josefa López Salinas / Foto: Eliana Obregón.

Personas que padecieron depresión, la principal causa mundial de discapacidad, destacaron la importancia de "hablar" y "pedir ayuda", al tiempo que resaltaron la, en la víspera del Día Mundial de Lucha Contra la Depresión.La depresión afecta al 5% de los adultos del mundo, a un 5,7% de los mayores de 60 años, al 1,1% de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años y al 2,8% en la franja de 15 a 19, lo que implica que alrededor de 280 millones de personas tienen depresión en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este trastorno de salud mental se expresa de formas diversas, que varían desde la apatía hasta la irritabilidad y puede generar "mucho sufrimiento", por lo que personas que lo padecieron y especialistas coincidieron en diálogo con Télam acerca de la "necesidad de hablar del tema".y luego de tener una hija vivió lo que ella pensó que era una "depresión post parto", pero que luego se extendió alrededor de 20 años."Por desconocimiento, yo creía que era 'normal' lo que me pasaba. Después se suavizó un poco, pero nunca estuve bien por muchos años. Lo que pasa es que lo terminás normalizando, creés que vos sos así", dijo a Télam la mujer oriunda del barrio porteño de Flores que trabaja como administrativa en el Hospital Muñiz.El entorno de Florencia también comenzó a asumir que era una persona a la que "no le importaban mucho las cosas" y que a veces era "apática". De hecho una tía abuela suya la llamaba "la novia ausente".Sin embargo, al cabo de varios años, la mujer comenzó a pensar que quizás ella "no era así" y que podría llegar a estar enferma, por lo que buscó recomendaciones de psicoterapeutas."Empecé con algunos; no me funcionaron. Eso te tira para atrás. Entonces está bueno saber que no todos los psicólogos ni todas las terapias son para todo el mundo. Cada uno encuentra el suyo. Y si no lo encontrás, seguí buscando", dijo.Florencia pasó a lo largo de su vida por dos internaciones en una clínica de salud mental que duraron meses, lo que para ella fue "una gran ayuda", y luego de un tratamiento que involucró terapia, el seguimiento de un psiquiatra, medicación y el acompañamiento de su entorno, hoy reconoce que se encuentra "bien"."Siempre soy consciente que al haber padecido esto soy vulnerable, pero lo es cualquiera, supongo. Entonces trato de atajar los primeros síntomas que ya los reconozco. Pero quiero destacar que se puede llegar a estar bien y es lindo estarlo", contó.Distintos especialistas coincidieron en definir a la depresión como un trastorno del estado de ánimo que tiene un origen biológico, psicológico y social que se expresa en un sentimiento de tristeza persistente y pérdida de interés en lo cotidiano., pero algunos otros signos de alerta son la desesperanza, la irritabilidad, los cambios en el sueño, pérdida o aumento de apetito, fatiga, sentimientos de culpa e inutilidad, disminución de la memoria, pérdida de la capacidad de pensar y tomar decisiones y, en los casos de mayor gravedad, autolesiones, ideas de suicidio o planes de llevarlo a cabo., y en Argentina impactó en el 30% de su población, según un sondeo realizado por el lnstituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).estudiante del segundo año de la carrera de Psicología y empleado del sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires, atravesó una depresión "leve" durante el 2020 que duró tres meses.Como su trabajo era "esencial" durante la pandemia, continuó saliendo de su hogar pero había empezado a perder las ganas de hacer cosas y de socializar, al tiempo que comenzó a tener pensamientos negativos cada vez más frecuentes, pesadillas y llegó a perder 8 kilos de peso."Fue hasta que tuve la suerte de pedir ayuda. Asistí con una psiquiatra que me ayudó muchísimo. La medicación me ordenó. Lo primero que hizo fue recuperarme el sueño, el apetito y empecé a sentirme sin esa mochila de cuestiones que uno se va cargando", aseguró a Télam.Para Eduardo fue importante "desdramatizar" la depresión ya que "no deja de ser una afección de la salud, nada más", y consideró necesario derribar los estigmas y presiones sociales vinculados a la toma de medicación, la internación y la enfermedad en sí."La internación es necesaria cuando la depresión es muy severa. Cuando hay riesgo inminente para sí o para un tercero. En el caso de la depresión es para sí por la ideación suicida o el intento de suicidio. Debe ser interdisciplinaria, breve y tratando de trabajar con la red socio familiar", explicó a Télam Mario Kupferschmidt, psicólogo en consultorios externos del Hospital interzonal de salud mental José A. Esteves.En tanto, los prejuicios en torno a la toma de medicación afectan a todos los grupos etarios, pero principalmente a las y los adolescentes.En este sentido,, contó en 2020 cómo transitó esta enfermedad desde sus 13 años en una charla TEDx titulada "¿Se puede superar la depresión?"."Hay que tomarse en serio este tema ya qué hay niñes que realmente necesitan un antidepresivo o un ansiolítico para mejorar su calidad de vida", sostuvo en diálogo con Télam.Sobre su historia, contó que a fines del 2013 atravesaba una crisis por la que se sentía mal con ella y los demás."Sentía que no me encontraba a mí misma y yo sé que mucha gente dice que una nena de 13 no puede tener muchos problemas, pero yo sentía que se me venía el mundo abajo", recordó.Su momento de "quiebre" fue cuando llegó a hacerse 80 cortes en su muñeca, y ahí decidió compartir lo que le pasaba con su familia: "Fue como sacarme un peso enorme de encima y fue muy doloroso contarle a mis seres queridos, pero ellos me quisieron ayudar y empecé terapia y psiquiatra", dijo."Actualmente puedo decir que estoy bien, con orgullo digo que no me corto ya hace aproximadamente unos buenos cuatro años y para mí es un logro", agregó.Además quiso dejarle un mensaje a otras personas que estén pasando por esto: "No están solos. Hay muchísima gente con depresión y pueden hablar, gritar si quieren, pero saquen de adentro lo que sienten"."¡Mirá qué lindo día!", "tenés una familia hermosa", "¿por qué no te levantás y estás mejor?", son algunas de las frases que hay que evitar a la hora de acompañar a quienes padecen depresión, indicaron especialistas en salud mental y personas que atravesaron esta enfermedad, que además remarcaron la necesidad de no considerarlos "débiles" y la importancia de propiciar espacios de escucha."Primero es importante que las personas que van a acompañar a alguien que está atravesando un trastorno depresivo comprendan que lo que está ocurriendo escapa de toda motivación y voluntad", dijo a Télam la psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (BA),, especialista en psicología clínica desde una perspectiva integrativa sistémica-cognitivo conductual.Para ella, "entender esto es fundamental porque muchas veces, con la mejor de las intenciones, queremos que la persona se levante de la cama y que 'active', y podemos ser muy invalidantes con el dolor ajeno".Frases como "mirá qué lindo día" generan "el efecto contrario a lo que se intenta lograr", y pueden llevar "al incremento de la sintomatología depresiva", explicó.Sobre este tipo de comentarios,(46), una mujer que padeció depresión durante varios años de su vida, sostuvo que "eso te hace sentir culpa porque vos pensás: - tengo una hija sana, casa, comida, familia y te sentís una desagradecida con la vida. Entonces se empiezan a jugar otros sentimientos que te juegan en contra".También, profesionales de la salud mental y personas que pasaron por alguna depresión destacaron que "no son depresivas" porque "no los define esta enfermedad", y que tampoco son "débiles"."Muchas veces te tratan como si fueras débil. Está bueno que sepan que no lo son. De hecho, son muy fuertes", aseguró Florencia.En cuanto a las adolescencias, la médica especialista en psiquiatríaresaltó que es una etapa de la vida "de duelos, desafíos y de nuevas adquisiciones, que son necesarias acompañar".En este sentido remarcó que los signos "a tener en cuenta" en este grupo etario joven son "la urgencia a estar solos, un rendimiento inestable en la escuela, establecimiento de vínculos caóticos, alto grado de impulsividad, consumo de sustancias, conductas autodestructivas, exposición a situaciones de riesgo y alta frecuencia de accidentes".Aunque advirtió que "hay otras veces que se presentan con muchas".Las y los especialistas también reconocieron que las características de las sociedades actuales, donde se le otorga un gran valor al "éxito" y hay que mostrarse "siempre bien", afectan la autoestima de todas las personas, principalmente de aquellas que padecen depresión."Es importante pensar que", explicó, psicólogo y magíster en Drogadependencia por la Universidad del Salvador.La psicóloga, que comparte contenidos sobre salud mental en su cuenta de Instagram @jesiperez.psico, advirtió que "si nos aferramos al mito de la perfección y de que 'hay que pensar en positivo', lxs que estemos atravesando alguna situación difícil o dolorosa no la vamos a querer compartir".En este sentido,, una joven de 21 años que padeció depresión, aseguró a Télam que