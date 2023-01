"Les divertía pelear", declaró un amigo de Pablo Ventura sobre los rugbiers

Francisco Mateo Santoro / Foto: Diego Izquierdo.

Un amigo de Pablo Ventura, el remero de la localidad bonaerense de Zárate incriminado falsamente en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró este jueves en el juicio por el homicidio que a los rugbiers imputados "les divertía pelear" y dijo que uno de ellos, Lucas Pertossi, formó parte de un grupo de jóvenes que en enero de 2019 agredieron a la salida de un boliche a un chico que terminó hospitalizado con una fractura de cadera."Son personas que", aseguró Francisco Mateo Santoro, que cerró la novena jornada de testigos en el debate que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.Según precisó, solo conocía "de vista" a los rugbiers acusados por el crimen ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y se refirió al "enojo que generaban en base a como estos personajes se manejaban en Zárate".El testigo dijo quey recordó dos presuntos hechos de violencia en esa localidad del norte bonaerense, en los que aseguró que ellos estuvieron involucrados.Santoro explicó que el primero de ellos ocurrió en "una previa", donde "provocaron" a un amigo de él, y que el incidente "no pasó a mayores porque mi amigo los conocía y sabía la mala fama que tenían".El segundo hecho, según precisó el testigo, sucedió en el, donde "un grupo de más de cuatro personas""No se puede decir que era una pelea porque era uno contra un grupo. Me atrevería a decir más de cuatro personas, y el único apellido que reconozco es Pertossi.", dijo.A partir de una pregunta del fiscal Gustavo García, dijo que no podía precisar a cuál de los tres Pertossi imputados del crimen de Fernando se refería, dijo que no lo recordaba "con exactitud", pero sostuvo de todos modos que "el que siempre te ponía a prueba con empujones o lo que sea era Lucas Pertossi".Al termino de la declaración, el abogado que representa en el juicio a la familia de la víctima,