Lula: "Hay que hacer que los más ricos paguen más impuestos que los pobres"

Lula dijo que es necesaria nueva política fiscal para que "los ricos paguen más impuestos". Foto: Victoria Gesualdi

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que es necesario realizar cambios en la política de recaudación de impuestos del país, de modo que los ricos paguen más y los pobres menos, además deAsí lo señaló el mandatario durante una reunión con periodistas en la que, insistió el mandatario, citado por el periódico Folha de San Pablo.También(Febraban) entidad de la que dijo que nunca la vio "decir que está preocupada por tomar parte de los intereses que recibe para dedicarla a ayudar al padre Julio Lancellotti", un prestigioso sacerdote católico brasileño, párroco de la Iglesia paulista de San Miguel Arcanjo, que atiende indigentes.Según Lula,, mientras que el pago de tasas de interés no tiene el mismo tratamiento."A veces me enojo mucho, mucho y pido disculpas a las personas con las que me enojo porque es lo siguiente: el mercado no tiene corazón, no tiene sensibilidad, no tiene humanismo", dijo.Desde su llegada al poder,, entre ellos la suspensión de la política sobre adquisición de armas y el retiro inmediato del programa de privatizaciones de empresas públicas, restableció el funcionamiento del Fondo Amazonía y derogó una medida sobre la minería ilegal.También reestructuró el gobierno y aumentó el número de ministerios a 37.