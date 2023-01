“Medias de unicornio”: narrar el duelo por la pérdida de un hijo

La autora cuenta la pérdida de su hijo en un registro cotidiano y, a la vez, poético. /Foto: Cristina Carlino

La autora Yaiza Conti Ferreyra nació en Nueva York en 1984. Estudió Actuación en la Universidad Nacional del Arte. Es profesora de teatro y de apoyo escolar. Participó como actriz en las obras "El público", "Canadá", "Eduardo", "La pelopincho", "Inundación" y "Es mi fiesta", esta última con texto de su autoría. Escribió las obras "Anahí" y "Animalia", aún sin estrenar. "Medias de unicornio" es su primera novela.



Medias de unicornio, primera novela de la profesora de teatro y actriz Yaiza Conti Ferreyra, fue publicada en Ediciones Hasta Trilce y se presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2022 en el marco de la mesa “Feminismos y maternidad”. La obra ya llegó a las grandes cadenas de librerías y la autora está escribiendo el guion para llevarla al cine.Yaiza escribió una novela autobiográfica donde. La pregunta que surge es: ¿Cómo narrar lo que es inenarrable e impronunciable?La actriz y psicóloga social Eleonora Schajnnovich expresa en la contratapa del libro: “La muerte de lo más querido y qué hacer con eso. La mirada de una mujer de estos tiempos atravesada por mandatos, culpas e ideologías (…) Ser o no ser ¿madre?, ¿buena?, ¿suficiente?, ¿fracasada?, ¿capaz?, ¿posible? Y el extrañamiento necesario para convertirlo en poesía”.con la frase "desde que pasó lo que pasó"; pero también Yaiza manifiesta la posibilidad de sanar mediante la escritura y de dar un testimonio sororo para las mujeres que atravesaron lo mismo.Quien lee se sumerge en el clima de intimidad que da el diario de una escritora pero que en "Medias de unicornio" está atravesado por lo literario., en un tono coloquial, sin golpes bajos.; todo esto le da más cercanía a la historia y respiros al lector.La escritora recurre al cambio de registro de la voz narrativa; hay una primera persona en presente para el relato de cómo sigue la vida cotidiana de la pareja atravesando el duelo y una tercera persona en pasado para hilvanar los recuerdos de los 21 días que pasaron en el hospital. Este distanciamiento, la ostranenie propia del teatro de Brecht, es el recurso para poder afrontar la narración de lo más doloroso.también en la relación con su amiga militante lesbiana y feminista.“¿Por qué quise tener un hijo? ¿Para darle un nieto a mi madre? ¿Para no quedarme sola de vieja? ¿Para sentirme realizada de la manera más convencional? Eva Perón nunca tuvo hijos y su vida también tuvo una razón”, dispara.En el capítulo “El mantra” suena la canción "El show del perro Salchicha" de María Elena Walsh, que durante los días en el hospital Yaiza y su pareja le cantaban al bebé. Él decía que era su mantra porque al cantarla se relajaba. Para ella también fue una salvación: “Cantaba porque siempre le gustó cantar, porque fue la única manera que encontró de conectarse con su hijo durante esas tres semanas y porque si no lo hacía las horas en la neo se le volvían torturas interminables”. Un día después de la muerte de su hijo googleó la palabra “mantra” y se sorprendió: “Útero del cual nacen todos los sonidos”.- Yaiza Conti Ferreyra: Decidí convertir los textos catárticos que iban llenando mi cuaderno en una novela autobiográfica un día en un café. Estaba leyendo "Rara" de Natalia Zito, que es la historia de una mujer que pierde un embarazo avanzado. En ese momento yo no podía leer otra cosa y, por supuesto, la identificación fue inmediata. Ese fue el disparador inicial. Por otro lado, Damián, mi compañero, me dio el empujón que necesitaba para animarme a publicar. Cada texto que escribía lo compartía con él. Nos servía para transitar el duelo juntos, hablar de lo que nos había sucedido desde otro punto de vista, que no se convierta en tabú.Cuando ya tuve bastante material bruto escrito, él me dijo que tenía potencial para ser publicado, que podría ayudar a otras personas que hubieran pasado por una situación similar y, así, también darle otro sentido a nuestra experiencia. Entonces decidí trabajar el material que tenía hasta entonces con dos escritoras que me recomendaron: Isabel Vasallo y Silvina Gruppo. Gracias a ellas el texto dio un salto exponencial, aprendí muchísimo sobre el oficio y sobre todo me ayudaron a distanciarme del texto para que no fuera solo un diario íntimo que le pudiera interesar únicamente a mis conocidos. Una vez que tuve el primer manuscrito terminado, busqué editorial y apareció Hasta Trilce. El trabajo con Federico García, mi editor, fue superprofesional y respetuoso desde el principio. Con él seguimos corrigiendo la novela en conjunto hasta llegar a la versión definitiva.- Y.C.F.: Nunca fue mi intención escribir un libro “feminista”, pero claramente lo es, porque mi visión de la sociedad y de las relaciones humanas está atravesada por ese cristal. Si bien creo que la “mapaternidad” es un hecho compartido, o por lo menos así debería serlo, la mujer sigue teniendo un rol central, por cuestiones de diferente índole, pero fundamentalmente culturales. Un rol que muchas veces choca con ciertos preceptos feministas de empoderamiento, autonomía, realización personal, etc. Esto yo ya lo sabía, pero al quedar embarazada y convertirme luego en madre, lo terminé confirmando en carne propia.- Y.C.F.: Hay mucho del mundo del teatro en la novela. La narradora habla de sí misma como la actriz principal de su propia historia, del guion que debe aprender, del “arte de llorar” en la ficción, entre otras menciones. Tampoco fue buscado, simplemente me salió así de forma orgánica porque es mi territorio, mi formación. Me gustaba también la idea de hacer un híbrido entre la dramaturgia y la literatura, jugando un poco con ambos géneros, por eso escribí algunas escenas directamente en formato de guion teatral.Con respecto a transformar la novela en otro proyecto, sí, justamente en este momento estoy escribiendo el guion para hacer la película, otro desafío gigante y hermoso.- Y.C.F.: Se me ocurrió la analogía con las Madres de Plaza de Mayo un día corriendo por mi plaza, como cuento en la novela. Vi el pañuelo dibujado en el piso y me conmoví como nunca. Si bien las circunstancias son incomparables, yo también era una madre sin hijo. Siempre las respeté y admiré tanto que sentirme una de ellas me reconfortó, me sentí un poco menos sola. Y por supuesto que el ícono del pañuelo blanco lo haya creado mi abuelo, me llena de orgullo.- Y.C.F.: El humor fue otro de los elementos no buscados. Creo que fue mi forma de contarme la historia a mí misma sin que me desgarrara tanto, una vía de escape, un salvavidas. Reírme un poco de mí misma en el peor momento de mi vida, ¿por qué no? La vida tiene momentos durísimos y creo que el humor es esencial para poder atravesarlos sin enloquecer o convertirnos en personas horribles. Pienso que se puede y se debe hacer humor sobre cualquier cosa. El humor, el arte y compartir lo que nos pasa, los mejores recursos que tenemos los humanos, lejos.