El libro de memorias del príncipe Harry es récord de ventas en Reino Unido

Pese al éxito de ventas, la popularidad del príncipe Harry cayó a niveles inéditos.

"En la sombra", el libro de memorias donde el príncipe Harry hace revelaciones sobre la monarquía británica, tuvo un comienzo impactante conen su versión en inglés, convirtiéndose en la obra de no ficción que más rápido se ha vendido en el Reino Unido,Las ventas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, incluyendo todos los formatos (libro físico, digital, audio) deen español) sumaron 1,4 millones de ejemplares, lo que según Penguin Random House no tienen precedentes para un ensayo publicado por este gigante editorial, informó la agencia de noticias AFP.“Siempre supimos que este libro volaría, pero”, declaró en un comunicado Larry Finlay, director General de Transworld Penguin Random House. Según el editor, sólo otros libros -pero de ficción- superaron en esta carrera al del príncipe; los protagonizados por otro Harry: Harry Potter.La salida a la venta del libro, que llegará este viernes a las librerías argentinas, estuvo rodeada de una polémica, a la altura de los hechos que relata el libro. En Reino Unido,que abrieron especialmente para la ocasión, pero gran parte del contenido se filtró la semana pasada cuando fue puesta a la venta por error de forma anticipada en España.La editorial no dio cifras sobre los otros 15 idiomas en que se publicó el libro, en venta desde el martes, cuatro meses después de la muerte de Isabel II y cuatro meses antes de la coronación de Carlos III.En él, el príncipe de 38 años, quien vive en California desde 2020, haceNadie sale indemne, ni siquiera él mismo, cuya adolescencia marcada por las drogas y el alcohol relata con detalle. Tampoco su padre y su hermano Guillermo, ni sus respectivas esposas., a quien nunca le gustó su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle.El Palacio de Buckingham no hizo declaraciones sobre estas revelaciones, pero la prensa británica informó, citando a fuentes reales anónimas, de que los Windsor están descontentos.A pesar de las buenas ventas del libro, donde muchos lo consideran un niño mimado que quiere los beneficios de la realeza sin sus inconvenientes.del duque de Sussex, según una nueva encuesta de YouGov realizada tras la publicación de las memorias. Él y su esposa son ahora incluso más impopulares que el príncipe Andrés, el hermano de Carlos III que fue apartado de la monarquía tras un escándalo sexual.