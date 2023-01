Aseguran que la obra de Retiro transformará la forma de viajar en el Mitre

La obra comprende el desarme completo de todos los componentes de la infraestructura de vías y la adecuación de la superficie donde posteriormente se ubicará el tendido renovado.

Martín Marinucci aseguró que no se hacía una obra de esa envergadura desde 1908. /Foto: Gustavo Amarelle.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, aseguró este jueves quey dijo que tiene "una dimensión que no se dio desde 1915”.“Estamos con 571 obras desde Trenes Argentinos, algunas que generan un impacto en términos de circulación u operación ferroviaria y otras, como en los pasos bajos a nivel, se realizan sin suspender los servicios durante todo el desarrollo de la obra”, dijo Marinucci en declaraciones a Télam Radio.El también titular de Trenes Argentinos Infraestructura remarcó que “hay otras obras que llevan una ejecución en determinadas zonas operativas de mayor envergadura” y agregó que “la necesidad de la ventana (lapso de obra) que tiene que dar el servicio de circulación de trenes es de mayor tiempo, como es el caso particular de lo que está ocurriendo en la estación de Retiro”.“Vamos a iniciar un período de ventana más extenso porque el tipo de intervención que hay que hacer en el ingreso específico a la estación, va a impedir que los trenes lleguen hasta el final de cabecera desde el próximo lunes hasta, en principio, fines de abril”, señaló.Marinucci admitió que esa situación tendrá "un impacto para los usuarios”, pero aclaró que“Estamos haciendo una obra que no tiene intervención desde 1915, son 108 años que todas las vías, los aparatos de vías, los cables no se generaba una intervención general. Sin dudas va a transformar la forma de viajar para la línea Mitre”, destacó.Por otro lado,“Cada vez que alguien me pregunta cómo planifico el sistema, uno sabe que tiene responsabilidades de gestión por períodos de gobierno, al margen de que sin dudas a partir del 10 de diciembre de este año vamos a continuar desde nuestro frente político gobernando la Argentina”, expresó.Respecto de Retiro,Además, se mejorarán los drenajes, se colocará piedra balasto, se realizará la soldadura y alineación de rieles y se instalarán nuevos durmientes y se modernizará la alimentación eléctrica, se informó oficialmente.La obra comprende la renovación total de las vías de ingreso de trenes a la terminal de Retiro de la línea Mitre.