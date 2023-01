Las empresas de motos deberán cumplir con requisitos de emisiones y pedir certificación

Las empresas productoras y comercializadoras de motos nacionales e importadas en el país deberán solicitar desde ahora la Licencia de Configuración Ambiental.

Por qué regulan las motos

Deben cumplir protocolos vigentes y ser realizados ya sea en laboratorios propios o de terceros que posean certificados.

Las empresas productoras y comercializadoras de motos nacionales e importadas en el país, al igual de lo que ya ocurre en el sector automotriz, y, las cuales son obligatorias desde el próximo viernes para nuevos modelos.Así lo dispuso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 14/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial.De esta forma,(LCA).Además de completar un formulario y realizar el pago correspondiente,Estos ensayos, y ser realizados ya sea en laboratorios propios o de terceros que posean certificados de acreditación ISO 17.025.(UR) –actualmente $80.626-, contemplándose una bonificación de 20% para las micro empresas, 15% para las pequeñas, y 10 y 5% para las medianas tramo 1 y 2, respectivamente.Una vez entregada –tras un plazo de entre 30 y 45 días-La obligación de que los motos vehículos tramiten la LCA –las firmas productoras de autos y transporte de carga y pasajeros ya lo hacen desde 1995- y presenten sus certificaciones de emisiones para que su producción sea liberada al tránsito público y se autorice su comercialización, fue originalmente dispuesta en octubre de 2018.Sin embargo, el trámite nunca fue habilitado en la plataforma TAD para poder completarlo y, por tanto, su aplicación fue suspendida en enero de 2019.Las emisiones de motocicletas en los mercados no controlados –como es el caso de Argentina-Por ese motivo,Además del beneficio ambiental, la nueva normativa –señala la resolución- r, dando competitividad internacional al sector”.Las certificaciones de emisionesque regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión interna.Las mismas (Euro 1, Euro 2, y sucesivas, siendo las normas de etiquetado Euro 6 las más recientes) establecen límites cada vez más restrictivos a las emisiones, y los vehículos que no los cumplan tienen prohibida su venta.En ese sentido, la normativa, además de exigir las LCA para las motos, establece un cronograma para elevar de forma progresiva la certificación Euro requerida., presentando un informe con el volumen de unidades proyectadas por modelos, y vencido un plazo de tres años, estos no podrán ser más comercializados en el país.Todos los nuevos modelos que se fabriquen, comercialicen o importen en el país deberán ajustarse, como mínimo, con las normas Euro 2.Progresivamente los límites de emisiones serán endurecidos: los modelos Euro 2 podrán comercializarse hasta los próximos 54 meses (mediados de 2027) y los Euro 3 hasta los próximos 84 meses (enero de 2030), momento en el cual la normativa Euro 4 será el requisito mínimo.Por su parte, las motos eléctricas que se comercialicen desde julio de 2024 deberán cumplir con nuevos límites de compatibilidad electromagnética.