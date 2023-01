Llegó al Cabo de Hornos la travesía en velero liderada por un ex combatiente de Malvinas

Expedición a bordo del “Galileo”. Fotos: Cristian Urrutia.

Homenaje al Crucero General Belgrano. Foto: Archivo.

La tripulación del velero está conformada por el capitán Andrés Antonini, el contramaestre Mario Monserrat y el patrón y jefe de navegación Jorge “Jota” Patoco

Homenaje al Crucero General Belgrano. Foto: Archivo.

La novedad de este viaje es que por primera vez se sumaron dos mujeres: Verónica Varas y Cynthia Burna, ambas navegantes de Buenos Aires

y en las últimas horas llegó hasta el Cabo de Hornos, donde se había propuesto navegar en homenaje al Crucero General Belgrano que estuvo en ese lugar durante el conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982.La expedición a bordo del “Galileo”, un velero de 11 metros de largo que zarpó de la ciudad de Ushuaia el 9 de enero, circunnavegó las islas más australes del continente aunque todavía no se sabe si lograron descender en la Isla Hornos, un objetivo que dependía de las circunstancias climáticas.El último mensaje desde la embarcación se produjo la noche del miércoles: “Estamos camino a Hornos. Todo bien a bordo. Comemos muy bien y nos acompañan delfines y pingüinos. La tripulación, feliz”, reportaron los navegantes horas antes de que un rastreador satelital los ubicara ya en la zona de destino.Luego de partir de la capital fueguina, el Galileo realizó su primera escala en la localidad chilena de Puerto Williams, donde su tripulación pasó la noche antes de continuar el viaje.Después pasaron cerca de las islas Picton, Nueva y Lennox, antes de tomar rumbo sur hacia el punto más extremo de Sudamérica.El buque se posicionó allí “entre el 26 y el 28 de abril de 1982 para interceptar a buques británicos durante la guerra, algo que finalmente no ocurrió”, explicó el ex combatiente en diálogo con Télam.Con la misma embarcación perteneciente a la Fundación Malvinas Argentinas de Bahía Blanca, el también docente de economía y conductor de radio realizó en 2017 un viaje hasta el sitio del hundimiento del crucero de la Armada Argentina, donde se llevó a cabo un acto de homenaje a los 323 fallecidos.Una expedición de 2019 sirvió para crear la biblioteca temática “Héroes de Malvinas” en el faro San Juan de Salvamento (conocido como Faro del Fin del Mundo) en la Isla de los Estados, otra de 2020 los llevó hasta distintas bases antárticas nacionales y en 2021 regresaron al mítico archipiélago donde transcurre el libro de Julio Verne para homenajear al comandante Luis Piedrabuena.La tripulación del velero está conformada por el “equipo de siempre” que integran el capitán Andrés Antonini, el contramaestre Mario Monserrat y el patrón y jefe de navegación Jorge “Jota” Patoco, al que en este caso se agregó el navegante Ernesto Niedzwiecki.Sin embargo, la novedad de este viaje es que por primera vez se sumaron dos mujeres: Verónica Varas y Cynthia Burna, ambas navegantes de Buenos Aires.