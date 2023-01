En Diputados "habrá quórum" para poder tratar el juicio a la Corte en comisión

La titular de la Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, Carolina Gaillard / Foto Prensa Diputados.

La titular de la Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, Carolina Gaillard, sostuvo este jueves que ya realizaron una reunión para "analizar la vinculación" del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.La diputada aseguró además quepara tratar el pedido de remoción a los integrantes del máximo tribunal."Nos reunimos los miembros de la Comisión de Juicio Político de nuestro bloque para analizar y hablar de la vinculación de la máxima autoridad de la Corte con el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta. El pedido de juicio político va a ser presentado entre este jueves y viernes por Diputados. Todos los miembros de la Comisión de Juicio político de nuestro bloque manifestaron su compromiso de que van a estar para garantizar el quórum", afirmó Gaillard en declaraciones a El Destape Radio.El presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su "pronto tratamiento legislativo" a Germán Martínez, titular de la bancada del Frente de Todos (FdT) en la cámara baja, y a Gaillard.En este sentido, la legisladora oficialista aseguró que"Como fue el fallo del Consejo de la Magistratura y el de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires y en detrimento de las provincias", afirmó.La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro.En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.para que sea apartada de la presidencia de la comisión por "no garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso"."No proceden las recusaciones en órganos políticos, esto lo dijo el propio Rosatti en un fallo. No se pueden recusar los miembros o las autoridades de los órganos políticos porque estaríamos desnaturalizando el objeto", explicó.Asimismo, remarcó quey su rol como presidenta de la comisión será "coordinar el juicio político haciendo lo que marca la constitución"."El reglamento establece que una vez producida toda la prueba se convoca a los denunciados, en esta caso los miembros de la Corte Suprema, para informarle las pruebas producidas y que ellos puedan hacer un descargo en la Comisión", indicó sobre el proceso que se llevará adelante.Finalmente, Gaillard consideró esencial que la oposición asista a la Comisión y afirmó que "es lo que corresponde"."Es irresponsable no participar de las sesiones porque es bloquear el funcionamiento de las instituciones", concluyó.